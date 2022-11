Per i marketing manager c'Ã¨ carenza di cultura digitale nelle aziende

Secondo la ricerca condotta da t.bd, la Digital Service Agency di Diennea, che ha voluto indagare le tendenze più interessanti e le prospettive per il prossimo futuro in tema di marketing e comunicazione digitale non ci sono dubbi: oggi più che mai è necessario fare investimenti, sia nelle infrastrutture digitali che nella formazione.

"Ciò che emerge dalla nostra survey è sicuramente un quadro dinamico, complesso e sfidante ma anche ricco di opportunità, nel contesto di un mercato che prosegue nella propria crescita, ma che deve essere in grado di reinventarsi continuamente e sfruttare nuovi trend e soluzioni per tenere il passo con l'evoluzione del pubblico e degli scenari tecnologici", afferma Elisabetta Bruno Chief Marketing Officer di t.bd.

"La corretta interpretazione delle tendenze presenti e l'intuizione sul futuro sono fondamentali per le aziende che desiderano crescere sul mercato, anche grazie agli investimenti sullo sviluppo della cultura digitale all'interno dell'impresa.