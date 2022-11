I leader preparati alle incertezze economiche accettano i rischi e prendono decisioni migliori

I leader che sono pronti allo scenario di una recessione condividono quattro convinzioni fondamentali:

a) Accettare il rischio è l'unica opzione.

Il 62% dei manager molto preparati concorda sul fatto che la propensione della propria azienda al rischio è aumentata in scia all'attuale contesto macroeconomico.

Inoltre, per le aziende che ritengono di essere molto preparate a fronteggiare la recessione, affrontare il rischio non è una scelta, bensì una questione di sopravvivenza.



b) Le analisi e la consulenza di stakeholder interni ed esterni sono elementi fondamentali per prendere decisioni migliori.

I leader molto preparati sono due volte più propensi ad apprezzare la consulenza di un advisor esterno per migliorare la capacità della propria azienda di intraprendere buone decisioni e affrontare i rischi.

I manager ottimisti resistono anche alla tentazione di rallentare le assunzioni nonostante le difficili condizioni economiche.

A tal proposito, il 42% dei leader più esperti si impegna molto per attrarre e trattenere i migliori talenti di livello executive, rispetto ad appena il 22% degli altri leader.

c) Il Covid-19 ha mostrato che i rischi sono interconnessi.

Il 61% dei manager molto preparati concorda nell'affermare che i rischi sono interconnessi, sulla base dell'esperienza maturata durante la pandemia da Covid-19.



Inoltre, una netta maggioranza (73%) dei leader più esperti crede fortemente che la pandemia li abbia preparati a reagire con rapidità ai rischi emergenti, aumentando la loro fiducia nell'affrontare una recessione.

d) Non frenare gli investimenti a lungo termine - né ignorare i rischi long-tail.

I cinque rischi principali su cui tutti i leader aziendali riferiscono di essere maggiormente focalizzati sono: inflazione, crisi finanziaria, forniture di energia, attacchi cyber e interruzioni nella supply chain.

Oltre a trattare questirischi, un leader molto preparato guarda al futuro e dedica molto più tempo alle sfide sul lungo termine, tra cui la disuguaglianza economica e sociale, le tecnologie dirompenti, le criptovalute e la blockchain.

Analogamente, quasi la metà dei leader molto preparati (49%) dedica molto tempo al tema del cambiamento climatico, a fronte di un 26% per gli altri leader.



"Il rischio climatico non è una probabilità, ma una certezza, e le condizioni metereologiche avverse stanno diventando sempre più parte della vita quotidiana", ha aggiunto Andrea Parisi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aon.

"Questa ricerca mostra che il cambiamento climatico è una delle nostre maggiori sfide, ma potrebbe anche trasformarsi in una delle nostre maggiori opportunità.

È l'esempio più evidente dell'interconnessione dei rischi.

Un numero sempre maggiore di aziende guarda alle minacce del cambiamento climatico al di là della conformità normativa e della gestione della reputazione e pone l'attenzione sui rischi correlati dove l'impatto è immediato e misurabile: interruzione dell'attività, scarsità di materiali, problemi nella catena di approvvigionamento e danni reputazionali.

I leader che investono più tempo e risorse in questa sfida sono di conseguenza più preparati".