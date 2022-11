Filiera del pomodoro: 2022 con un calo del 10% annata piÃ¹ difficile di sempre

"Immaginavamo che questa campagna di trasformazione sarebbe stata caratterizzata da grandi difficoltà, ma la realtà è stata di gran lunga peggiore delle nostre aspettative", ha commentato Giovanni De Angelis, Direttore Generale di ANICAV. "Come più volte denunciato negli ultimi mesi Il comparto è stato letteralmente messo in ginocchio dall'aumento dei costi di produzione del tutto fuori controllo.

In particolare, l'aumento del costo dell'energia è stato un colpo davvero difficile da assorbire per un sistema ad alta stagionalità come il nostro.

L'incidenza di questa spesa sul conto economico aziendale è cresciuta in maniera esponenziale, passando dal 4% al 22%.

Una situazione a dir poco complessa che necessita di tutta l'attenzione da parte del nuovo Governo.

Il nostro auspicio è che si tratti di una situazione contingente e non strutturale anche se gli elementi a nostra disposizione ci inducono a nutrire non poche preoccupazioni per il futuro".



L'agenda programmatica

Dalla tavola rotonda, che ha visto protagonisti i principali player dell'industria di trasformazione del pomodoro privata e cooperativa, sono emerse una serie di proposte di intervento che dovranno confluire in un'agenda programmatica da condividere con l'intera filiera.

In merito al complesso rapporto col mondo agricolo è emersa la necessità di avviare un'analisi dei costi di produzione agricola nelle diverse aree del Paese per capire se si scontano problemi di inefficienza organizzativa e gestionale o se, invece, si tratta di meri comportamenti speculativi, e l'esigenza di una ridefinizione del perimetro di competenza e del modello operativo alla base delle relazioni interprofessionali.

Altri temi di discussione la crescente difficoltà nel reclutamento di manodopera stagionale e la mancanza di profili tecnici specializzati, l'importanza di investire in ricerca e sviluppo e in attività di promozione, valorizzazione e tutela, oltre alla necessità di un sostegno alle imprese.



"Occorrono misure di finanziamento per interventi a sostegno del sistema industriale e dell'intero comparto che abbiano come obiettivo il miglioramento delle produzioni agricole, la sostenibilità etica ed ambientale", ha concluso Serafini.

"Il PNRR, in particolare, potrà rappresentare l'occasione di sostenere ed attuare importanti interventi infrastrutturali che riguardino gli invasi nei due bacini produttivi per far fronte ai problemi di approvvigionamento idrico, la mobilità sostenibile, il sistema portuale e retroportuale a supporto dell'internazionalizzazione e il miglioramento delle condizioni di vita e lavoro dei braccianti.

Il nostro auspicio è che il nuovo Governo, che dovrà guidare il Paese in un particolare e critico momento storico, possa dare risposte concrete alle nostre aziende.

Noi ci siamo e ci saremo, pronti a fare, come sempre, la nostra parte".