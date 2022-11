Fintech e pagamenti digitali: per le imprese italiane aiutano a prevenire le crisi di liquiditÃ 

Dallo studio è emerso, infatti, che il 65% delle imprese che hanno già intrapreso un percorso di digitalizzazione del ciclo pagamenti e incassi, hanno avuto un supporto significativo nel prevenire stati di crisi e di insolvenza, e sono riuscite a monitorare in modo ottimale le proprie esigenze di liquidità.

Per quasi il 60% del campione, inoltre, i pagamenti digitali hanno permesso di rendere più semplice, fluido e produttivo il proprio rapporto con il sistema bancario, mentre per il 52% sono stati utili per ottenere flussi di cassa dilazionati nel tempo.

Interessante anche il dato relativo alla maggior facilità nell'individuazione di forme di finanziamento alternative, citato come caratteristica distintiva dal 40% del panel.

"I dati della ricerca ci permettono di ottenere un quadro abbastanza delineato sul modo in cui le aziende italiane hanno iniziato a percepire il valore aggiunto delle soluzioni fintech, soprattutto quando inserite in un percorso di digitalizzazione dell'intera supply-chain", ha commentato Enrico Causero, GM Cloud Micro & Digital Finance Solutions di TeamSystem. "Digitalizzare i pagamenti significa infatti avviare un concreto percorso di semplificazione di alcuni processi chiave per l'operatività aziendale, come l'invio dei movimenti bancari al commercialista, la gestione di pagamenti e incassi delle parcelle, l'accesso simultaneo a più conti correnti o l'attività di riconciliazione bancaria".