NBA: Stephen Curry e i Los Angeles Lakers primi nel merchandising in Europa

La top 10 delle maglie più vendute della stagione 2021-2022 vede il fresco MVP delle finali e la squadra di LeBron James in vetta alle classifiche

La vendita delle maglie dei giocatori dell'NBA ricopre da almeno 20 anni un fattore fondamentale alla voce merchandising per tutta la lega e le sue squadre.

Non va dimenticato che il numero di fan in giro per il mondo è forse alla pari del calcio europeo, se non superiore e che nel nostro continente è un mercato in netta crescita.

Vediamo quali sono state le statistiche di vendita del merchandising NBA in Europa e in Italia relative alla stagione 2021-22.