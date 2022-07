Management: parte la rivoluzione al femminile

Sono gli uomini, infatti, quelli che ricoprono non solo il maggior numero di posizioni rilevanti nell'impresa, ma caratterizzano lo stile manageriale con il loro tratto maschile.

Ebbene tutto questo deve essere messo in discussione, costruttivamente s'intende.

Il testo racconta per le diverse fasi storiche le manager che in differenti realtà si sono distinte per piglio, stile e risultati perseguiti.

Ecco quindi che viene avanzata la tesi secondo la quale l'idea stessa del management e del manager come figura sociale sono frutto di un pensiero femminile. C'è un protagonismo femminile che da metà Ottocento, attraversando il Novecento, giunge fino a oggi.

Con una sbalorditiva ricorrenza di princìpi, il pensiero delle studiose dei due secoli passati si salda con le pratiche delle manager di oggi.

Perché le donne? Perché mentre per gli uomini il potere sembra non bastare mai, le donne, ieri come oggi, portano nel management nuove visioni, accomunate da una diversa concezione del potere.



"Questa genealogia, la potenza che sprigiona, sentire che ne facciamo parte, conferma nelle proprie convinzioni le donne che nel mondo del lavoro vanno oltre le regole dominanti.

È una relazione tra donne nel tempo.

Le figure femminili presentate nel libro cercano la trasformazione del modo di governare le aziende.

Che non può esistere senza le donne e la loro visione, ma che non può venire solo da loro.

Dobbiamo farlo insieme, donne e uomini", sostiene l'Autrice.

Un libro che parla dunque alle donne manager, a quelle che ambiscono a ruoli di responsabilità e a tutte quelle che vogliono la loro libertà nel lavoro.