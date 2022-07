L'inclusivitÃ  nel radar strategico delle imprese che vogliono crescere

Nel corso della presentazione temutasi a Milano è stata lanciata una call to action per identificare i casi virtuosi e le angolazioni differenti di cui la diversity si compone.

Un appello per ricevere casi, esempi, idee in tutti gli ambiti possibili: nel privato, nel pubblico, nei servizi.

La capacità di lavorare sinergicamente sull'inclusione, sia internamente che esternamente, rappresenta un vantaggio competitivo per le imprese e i brand: l'orientamento alla valorizzazione e all'inclusione della diversità e la capacità di veicolare al mercato finale messaggi, prodotti e servizi inclusivi costituiscono una vera e propria sfida per tante aziende.



I dati Diversity Brand Index e le relative best practice, riferite ai migliori 20 brand capaci di lavorare concretamente sull'inclusione e di comunicare questo impegno al mercato finale, verranno presentati il prossimo 14 marzo 2023 in Borsa Italiana a Milano durante l'evento, organizzato da GEA con la partecipazione di Fondazione Diversity e Focus Management e con ospiti Alessandra Losito direttrice generale di Pictet Wealth Management Italia e Giovanna Della Posta, AD di Invimit Sgr, che punterà a diffondere la cultura dell'inclusione presso l'impresa industriale italiana.

Nel 2022 l'indice ha annoverato nella TOP 20 Actimel, Amazon, Barbie, Burger King, Coca-Cola, Decathlon, Diesel, Durex, Esselunga, Fastweb, Freeda, FS Italiane, Google, H&M, Ikea, L'Oréal, Sorgenia, TIM, Vodafone e Netflix, che è stato il brand vincitore.



L'inclusione si sostanzia, infatti, nella creazione di un ambiente lavorativo e di una società che vedano le differenze personali come un valore e in cui tutte e tutti abbiano accesso equo a opportunità e risorse e siano trattati con uguale rispetto.

È allora che la diversità (genere e identità di genere, ageing, orientamento sessuale e affettivo, disabilità, status socio-economico, etnia e religione/credo) funge da vero e proprio fertilizzante della strategia aziendale, arricchendola e determinandone un più ampio successo.

"Sulla base di diverse case history aziendali, dimostreremo come l'attenzione all'inclusione e la capacità di ascolto possano diventare un vero e proprio driver di valore non solo etico ma anche di performance dell'azienda", spiega Consiglio.

"La comprensione delle singole forme di diversità e la capacità di trasformarle in azioni inclusive arricchisce in modo più che proporzionale la brand equity riflettendosi sul posizionamento e sui risultati in termini market share, fatturato e redditività, a parità di altre condizioni".



Al tema Diversity & Inclusion sarà dedicata la tavola rotonda Inclusività e ESG come vantaggio competitivo dell'industria italiana.

Studio originale GEA all'interno della cornice dello storico premio Eccellenze d'Impresa in programma il 28 ottobre 2022 a Milano a Palazzo Mezzanotte.

Il tema, è stato ricordato, interessa anche le imprese del settore pubblico, incapaci di esercitare una capacità attrattiva sui giovani che concludono i corsi universitari e si affacciano al mondo del lavoro.

Se questo nuovo approccio facesse breccia anche nel settore pubblico, diversamente da quanto avviene nel caso di realtà private, i vantaggi ricadrebbero sull'intera collettività, migliorerebbe il sistema Paese con vantaggio per tutti.

A maggior ragione, una sfida da cogliere e vincere a tutti i costi.