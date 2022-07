Quando la robotica incontra l'intelligenza artificiale tutto diventa piÃ¹ efficiente

- Applicazioni di rilevamento e risposta in cui il robot identifica e risponde in tempo reale all'ambiente esterno in ciclo chiuso, come le applicazioni di "pick and place".

- Ottimizzazione delle prestazioni, in cui l'intelligenza artificiale consente di migliorare lo sviluppo dei processi mentre il robot ottimizza qualità, programmazione e manutenzione L'IA individua i difetti che potrebbero risultare impercettibili all'occhio umano in ogni fase del ciclo di produzione.



Di conseguenza, l'ispezione robotizzata della qualità aggiunge valore e riduce al minimo gli scarti, eliminando precocemente i pezzi difettosi dalla linea di assemblaggio.

"In Italia, l'intelligenza artificiale sta crescendo, soprattutto nelle applicazioni in cui il robot prende decisioni ed esegue un'azione in base alle informazioni che riceve principalmente dai sistemi di visione", afferma Rigotti.

Previsioni a breve e medio termine

A breve, IA e robotica si uniranno per eseguire la manutenzione delle macchine, riciclo, saldatura, controllo qualità, ottimizzazione dei processi e applicazione di precisione di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura.

Non possiamo dimenticare gli screening medici, come la misurazione della temperatura o della pressione sanguigna che, oltre allo scanning, analizzeranno i risultati dei test.



"La medicina è un campo con un grande potenziale per l'intelligenza artificiale, dove apporta un valore reale.

Per esempio, in fisioterapia esistono già sistemi che aiutano i pazienti a recuperare dagli infortuni e, allo stesso tempo, raccolgono dati sulla loro evoluzione, aiutando così il professionista sanitario a valutare nel modo più efficiente se il processo di recupero stia avendo successo.

O ancora, i robot sono già utilizzati per individuare i melanomi: scansionano la pelle del paziente e l'immagine ottenuta viene confrontata con un database per identificare possibili casi di cancro della pelle.

Tra dieci anni vedremo l'IA applicata ad attività di assemblaggio, produzione di abbigliamento e raccolta delle colture nei campi.

L'intelligenza artificiale aiuta a riconoscere il livello di maturazione dei frutti o le dimensioni ottimali per coglierli e, grazie ai dati, il robot può imparare e migliorare il suo processo decisionale", conclude Rigotti.