Marketing: un brand su due non si espone su questioni etiche

Non solo, secondo un'indagine di Trustpilot condotta su 7.000 consumatori, il trattamento ingiusto dei dipendenti e dei fornitori, il greenwashing e il servizio clienti scadente sono i principali fattori di disaffezione all'acquisto.

La stessa indagine mette in evidenza le principali fonti utilizzate dai consumatori per verificare l'etica e i valori di un'azienda.

Nella top three: le piattaforme di recensioni come Trustpilot (53%), i social media (40%) e gli amici e i familiari (32%), a dimostrazione della crescente influenza che i consumatori hanno sulle abitudini di spesa degli altri consumatori, rispetto alle fonti più tradizionali come la TV e la radio.

Secondo Alicia Skubick, Chief Marketing Officer di Trustpilot, "la nostra ricerca invita i brand ad interagire con frequenza e ad approcciarsi con onestà ai consumatori: i brand che esprimono il proprio sostegno in merito a questioni sociali, ambientali e politiche devono farlo in modo autentico, solo così potranno fidelizzare i consumatori più attenti, che altrimenti tenderanno ad allontanarsi, complici anche i social media e le recensioni che giocano un ruolo sempre più centrale nelle decisioni d'acquisto".