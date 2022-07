Potenziare il profilo ESG dei portafogli a reddito fisso non pregiudica la performance

Nel complesso, quindi, gli investitori non avrebbero subito perdite se avessero integrato i criteri ESG nelle loro decisioni di investimento a reddito fisso negli ultimi dieci anni.

Secondo il Prof.

Clare la ricerca ha implicazioni per gli investitori e i gestori di fondi: "l'aumento delle considerazioni ambientali, sociali e di governance per gli investitori si è accelerato negli ultimi anni, con l'aumento della legislazione e del controllo da parte degli stakeholder.

Tuttavia, dato che la ricerca indipendente in questo settore è molto scarsa, gli investitori potrebbero temere che l'applicazione dell'ESG nel reddito fisso possa danneggiare la performance.

La nostra ricerca suggerisce che non è così, e che una maggiore enfasi sull'ESG avrebbe - se non altro - migliorato ampiamente i rendimenti corretti per il rischio negli ultimi dieci anni.

Questo dovrebbe essere di grande incoraggiamento per gli investitori e i gestori di investimenti che desiderano porre l'accento su una forte consapevolezza ambientale, sulla responsabilità nei confronti dei dipendenti e su una solida struttura di governance nei loro portafogli di investimento".



Per Robert Sawbridge, Head of Responsible Investment di Insight Investment, questo studio non fa che confermare l'importanza dei parametri ESG: "da tempo ci è chiaro che i punteggi ESG possono essere importanti per gli investimenti.

Tuttavia, la mancanza di coerenza nella qualità e nelle metodologie dei fornitori di dati, così come le significative lacune di dati in corso nel reddito fisso, rimangono una fonte di frustrazione per noi investitori.

Ci piacerebbe assistere a una maggiore standardizzazione dei dati ESG pubblicati dalle società che verrebbero poi trasmessi agli aggregatori e ai fornitori di rating, in particolare per quanto riguarda le aree più rilevanti per il processo decisionale.

Infine, una maggiore verifica indipendente di ciò che viene pubblicato contribuirebbe alla trasparenza".

Lo studio "ESG investing and corporate bond portfolios" del Prof.



Andrew Clare, del Prof.

Nick Motson e del Prof.

Aneel Keswani è un working paper disponibile su SSRN.