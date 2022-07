Obbligazionario: il mercato su un terreno inesplorato sul fronte dei prezzi

Per esempio, prevedere i livelli del PIL o dell'inflazione diventa difficile.

In secondo luogo, l'incertezza è aumentata in modo significativo, in particolar modo quella relativa alla politica economica e delle imprese.

Ciò complica il processo decisionale per le azioni economiche, ma ha anche un impatto negativo sugli asset rischiosi.

Infine, questi cambiamenti hanno avuto un peso fondamentale sui mercati dei tassi.

Data l'inflazione eccezionalmente elevata e la risposta delle banche centrali, i tassi di interesse si sono rivalutati in modo significativo.

Non esiste un modello storico ovvio su cui basare i prezzi dei tassi d'interesse. Anche un confronto con gli anni '80 ha troppo pochi paralleli.

Pertanto, il mercato non dispone di un quadro di riferimento per la determinazione dei prezzi e si trova in un terreno inesplorato.



Questo porta a una maggiore volatilità e a prezzi talvolta erratici, rendendo molto difficili le previsioni a breve termine.

Per questo motivo, nel nostro outlook obbligazionario, ci concentriamo piuttosto sulla prospettiva di medio termine, per determinare in quale direzione ci stiamo dirigendo e per stabilire quando le tendenze si stanno invertendo.

In termini di prospettive creditizie, rimaniamo generalmente cauti, ma privilegiamo le obbligazioni di qualità (ad alto merito creditizio) e questo perché siamo preoccupati per la redditività delle imprese.