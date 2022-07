La stagflazione resta un rischio per i prossimi due mesi

Ritengo che siamo all'inizio di un nuovo ciclo dell'obbligazionario ed è proprio in questi momenti di estrema negatività che si presentano le opportunità.

Detto questo, abbiamo alcuni venti contrari a breve termine.

Siamo in estate e la liquidità è scarsa.

I dati economici del secondo trimestre potrebbero deludere e questo potrebbe far riemergere timori di recessione.

Affinché il mercato si riprenda, è necessario che gli investitori tornino a investire nell'asset class, e questo dipenderà da una maggiore chiarezza sulla direzione dei mercati.



Ci vorranno alcuni mesi per capirla.

Siamo quindi cauti nel breve termine e adottiamo una copertura sia per i rischi di duration sia per i rischi di credito.

È un po' contro intuitivo, ma ritengo che la stagflazione sia un rischio a breve termine per i prossimi due mesi.

I tassi negli Stati Uniti continueranno a salire e anche il credito sarà probabilmente sotto pressione.

Andrew Lake, Head of Global Fixed Income di Mirabaud AM