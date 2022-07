Le aziende italiane non sfruttano fino in fondo i propri dati

In questa ricerca, Making Science ha intervistato 601 decision-maker nel reparto marketing di brand italiani appartenenti a tre settori principali: servizi finanziari, viaggi e vendita al dettaglio, compreso l'eCommerce.

L'obiettivo era quello di esplorare le attuali pratiche di gestione dei dati, nonché la preparazione alle normative sulla privacy delle aziende.

Secondo Victor Vassallo, Managing Director di Making Science Italia, "molti brand stanno adottando le giuste misure per raccogliere e archiviare dati di qualità, ed è rassicurante vedere che solo il 6% dei brand non attiva affatto i propri dati.

Tuttavia, la maggior parte di loro si ferma prima dell'ultimo step, ovvero l'attivazione dei dati per predire i comportamenti dell'utente che invece permetterebbe loro ottenere molto di più dai propri sforzi di marketing.

C'è quindi un grande potenziale per i marchi italiani di sfruttare l'intera gamma di soluzioni disponibili per attivare efficacemente i loro dati".

I dati sono fondamentali per l'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti

Ulteriori risultati di questa ricerca mostrano che, tra i marchi che attivano i propri dati, la maggior parte (55%) li utilizza per acquisire nuovi clienti, e il 46% per coltivare la loro fedeltà.

Raccolta e archiviazione dei dati

Secondo la ricerca, in Italia le piattaforme di customer relationship management (CRM) sono il metodo più diffuso per l'archiviazione dei dati, in particolare nel settore retail, con il 42% delle aziende che utilizza questa soluzione.