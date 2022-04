Peroni Nastro Azzurro diventa la birra ufficiale di Ascot Racecourse

Casa Peroni renderà omaggio all'eredità italiana del marchio con un Aperitivo Bar di ispirazione mediterranea, che esporrà con orgoglio l'opera d'arte di Clym Evernden, elevando ulteriormente l'esperienza dei partecipanti.

Clym Evernden ha dichiarato: "Royal Ascot è una parte così importante dell'estate britannica.

È stato divertente approfondire ciò che lo rende un evento così speciale per così tanti aggiungendo un tocco di stile italiano.

È stato un piacere lavorare a questo progetto con uno dei grandi dello sport di tutti i tempi.



Frankie è uno di quegli atleti che trascende il suo sport con il suo carattere contagioso ed è il suo carisma che ho cercato di catturare in questo pezzo".

Oltre all'Apertivo Bar, Peroni Nastro Azzurro sarà servita anche nei ristoranti e bar Royal Ascot e sarà inserita nei menu privati del box e come parte del pacchetto all'interno del Parade Ring Restaurant per tutta la durata del Royal Ascot.

Tim Clay, Amministratore Delegato di Asahi UK, ha dichiarato: "negli ultimi 300 anni, l'Ascot Racecourse si è affermato come uno degli impianti sportivi più importanti al mondo, con il Royal Ascot che è diventato un fulcro del calendario sociale britannico e il palcoscenico definitivo per alcuni dei migliori cavalli da corsa del mondo.

Ascot e Peroni Nastro Azzurro hanno entrambi una ricca storia alle spalle e un brillante futuro nei rispettivi campi.

Siamo lieti di intraprendere questo viaggio di sponsorizzazione insieme ed entusiasti di contribuire a creare momenti memorabili per i fan delle corse dal vivo ad Ascot quest'estate e oltre".