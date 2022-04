Pari opportunitÃ : piÃ¹ che parole servono fatti

La storia di Lidia Poët mi riporta alle mente quella della prima donna che si iscrisse all'Ordine degli avvocati di Arezzo, negli anni 50, che ho il piacere di conoscere da quando ero bambino.

Sono vicende come queste, fatte di rivendicazioni e di azioni, la strada migliore per combattere fenomeni e pregiudizi che, come ricordava il Corriere, ancora oggi si vivono in Italia.

Il testo merita di essere letto e discusso, soprattutto tra i giovani, unica importante risorsa che questo Paese possiede per cambiare e potersi finalmente dire moderno e civile.



Il libro vede la Presentazione di Marta Cartabia, Ministro della Giustizia, la Prefazione di Pierluigi Battista, e un'intervista a Elena Bonetti.

Titolo: Lidia e le altre.

Pari opportunità ieri ed oggi: l'eredità di Lidia Poët

Autore: Chiara Viale

Editore: Guerini Next

Pagine: 176

Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione