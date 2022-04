Merger and Acquisition: mercato globale solido nonostante una maggiore volatilitÃ 

Quindi, mentre aumenta l'instabilità geopolitica ed economica, stiamo comunque assistendo a un forte slancio delle attività M&A.

Le operazioni lente, quelle completate in più di 70 giorni, sono state i migliori indicatori di performance nel primo trimestre 2022, secondo i nostri dati sull'M&A.

Se si considerano anche le complessità legate agli obiettivi ESG, investire più tempo e maggiori risorse per garantire una due diligence di qualità, invece di compiere mosse troppo avventate, può solo aiutare a ridurre il rischio e a creare valore".



Una conseguenza diretta dell'intensa e prolungata attività di M&A é stata la spinta delle quotazioni verso cifre da record, e gli acquirenti per questo hanno fatto fatica a ricavare valore aggiunto dalle operazioni durante il primo trimestre 2022.

In media, sulla base della performance del prezzo delle azioni, le aziende che hanno concluso operazioni M&A valutate oltre 100 milioni di dollari in questo periodo hanno sottoperformato l'indice mondiale MSCI del 4,4%.

Nel primo trimestre 2022, tutti gli acquirenti, hanno sottoperformato il proprio indice regionale, eccetto i dealmaker dell'Asia-Pacifico che hanno sovraperformato il proprio indice regionale del 13,3%, con 46 operazioni concluse nel primo trimestre 2022.

Gli acquirenti del Nord America hanno sottoperformato del 5,3% rispetto al proprio indice regionale con 116 operazioni concluse nello stesso periodo, mentre gli acquirenti europei del 4,3% con 49 operazioni.



Scaffidi ha concluso: "le turbolenze geopolitiche in corso, l'aumento dell'inflazione, l'intensificazione dei controlli normativi sulle operazioni di M&A e continue interruzioni della filiera presentano una serie di sfide per le aziende che vogliono concludere un'operazione nei prossimi mesi.

Tuttavia, esistono validi motivi perché i dealmaker continuino a essere ottimisti, oltre all'andamento positivo delle campagne vaccinali e l'allentamento delle restrizioni anti COVID-19.

Ci si aspetta che la performance economica a livello globale continui a migliorare, nonostante una serie di ostacoli macroeconomici, mentre il peso assoluto del capitale disponibile nei fondi d'investimento e l'eccesso di liquidità nei bilanci aziendali suggerisce che nel prossimo futuro le operazioni in fase di sviluppo rimarranno salde".