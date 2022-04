I nuovi uffici di VMware aprono le porte al lavoro ibrido e alle esperienze dei clienti/partner

Questi uffici sono aperti 24/7, che non significa che dobbiamo lavorare sempre, all'opposto, l'ufficio è il luogo dove poter lavorare quando si ha la necessità di farlo.

Ci sono spazi pensati per ogni esigenza: per fare riunioni, brainsorming, telefonate in assoluta privacy, per condividere idee e progetti, per fare formazione o per incontrare i clienti.

Chi lavora in VMWare deve avere la possibilità di scegliere quando e come lavorare.

La leadership si esercita anche così, dando libertà.

Una volontà della casa madre?

Questo è il maggiore investimento della corporation ed è stato ispirato dalla casa madre e personalizzato per le nostre esigenze. Materiali ecosostenibili, spazi molto silenziosi, aperti, colori studiati per aiutare a concentrarsi, luoghi di ritrovo: tutto è stato curato nei dettagli per avere uno spazio moderno.