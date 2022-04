Come e perchÃ© imparare le lingue in azienda: le 11 risposte

L'ebook spiega i benefici dell'e-learning e dell'apprendimento delle lingue per le persone e per le organizzazioni, anche in team multilingue e nel rispetto delle esigenze individuali.

L'apprendimento di una lingua straniera è un investimento nel team

Sviluppare competenze linguistiche in azienda non è soltanto un benefit: è un modo di investire nei membri del team, dando loro gli strumenti per soddisfare le crescenti richieste di un mondo globalizzato.

È così che migliora la capacità dei team di comunicare e di collaborare, anche con clienti e partner commerciali.

Grazie ai corsi di lingua, migliora anche l'employer branding dell'azienda: un vantaggio significativo quando si punta ad avere i migliori talenti.

L'apprendimento linguistico contribuisce anche ad aumentare il senso di soddisfazione che deriva dall'imparare qualcosa di nuovo e accresce la fiducia in se stessi e la motivazione.