eCommerce: l'export B2b nel 2021 vale 146 miliardi di euro, quello B2c 15,5

Per il canale B2b, il mancato export digitale verso la Russia ammonterebbe a circa 2,1 miliardi di euro.

Di questa perdita, oltre il 40% è imputabile all'abbigliamento, il 20% circa alla meccanica, poco più dell'8% all'automotive e oltre il 5% al food & beverage.

"La componente digitale delle esportazioni italiane è diventata una leva sempre più importante per le imprese italiane", afferma Riccardo Mangiaracina, Direttore dell'Osservatorio Export Digitale.

"L'export digitale italiano nel 2021 è cresciuto a ritmi sostenuti, in eguale misura per i canali B2c e B2b, +15%.

La crescita ha riguardato quasi tutti i settori e ha accompagnato lo straordinario slancio dell'export complessivo.

Ora, l'incertezza internazionale potrebbe favorire la "regionalizzazione" delle catene globali del valore, cioè una riconfigurazione delle attività produttive all'interno di alcune macroaree, il cui il digitale può avere un ruolo cruciale per agevolare il rientro delle imprese, aumentare la competitività delle aziende e aiutare l'incontro tra la domanda offerta di fornitori "idonei" attraverso le piattaforme digitali B2b e B2c".

Lo scenario macroeconomico

Il 2021 ha registrato un rimbalzo della crescita mondiale e degli scambi globali, anche se leggermente al ribasso rispetto alle stime iniziali.



Sia per il PIL, sia per il commercio mondiale va sottolineato che, pur essendo stati ridimensionati leggermente, i dati del 2021 confermano un recupero della perdita registrata nel 2020 a livello globale.

Grazie alla ripresa mondiale, il 2021 è stato un anno di forte aumento per gli scambi internazionali dell'Italia: rispetto al 2020, le esportazioni sono cresciute del 18,2%, superando il livello registrato nel 2019, e le importazioni sono aumentate del 24,7%.

Nel 2021, la crescita delle esportazioni è stata sostenuta soprattutto verso i Paesi UE (+20,0%), e leggermente inferiore verso i mercati extra UE (+16,3%).

"Le previsioni iniziali per il 2022 si stanno mostrando troppo ottimistiche", spiega Lucia Tajoli, Responsabile scientifico dell'Osservatorio Export Digitale.

"Lo scatenarsi della guerra ha notevolmente aumentato il grado di incertezza percepito da tutti gli attori, con evidenti danni economici: l'aumento dei prezzi di materie prime energetiche e agricole, il rallentamento dei consumi, l'aumento dell'incertezza sulla politica monetaria, l'amplificazione di problemi logistici e di fornitura, l'aumento della volatilità sui mercati finanziari.

Tutto questo al momento non ha prodotto una recessione né a livello globale, né a livello europeo, ma le modifiche degli equilibri internazionali sono rilevanti anche per il mercato digitale.

La creazione di un potenziale divario digitale tra aree geografiche che frammentano il mercato dell'eCommerce ed il crescente isolamento della Russia potrebbero mettere in difficoltà le imprese italiane, soprattutto medio-piccole, e a questo scopo sono fondamentali gli investimenti per accelerare la digitalizzazione dell'economia previsti nel PNRR e dei fondi Next Generation EU ".

L'eCommerce verso l'estero

L'Osservatorio ha elaborato un indicatore per identificare i Paesi di maggiore interesse per l'export digitale italiano, con particolare attenzione alla presenza di un potenziale inespresso dal punto di vista dell'eCommerce.

Sulla base della performance di ciascun Paese è stato sviluppato un ranking che ordina i Paesi in ordine decrescente di attrattività per l'export digitale italiano.



Ai primi posti, in questa particolare classifica, si trovano Stati Uniti, Svizzera, Germania e Francia.

Gli stessi Paesi, anche se in ordine leggermente diverso, che si trovano ai primi quattro posti della classifica dei maggiori importatori dell'export italiano.

Scorrendo le due classifiche, però, si notano anche risultati che sorprendono.

La Danimarca, per esempio, si colloca a pari merito con la Cina, al 5°posto, nella classifica dei Paesi di maggior interesse per l'export digitale italiano, anche se, nella classifica dei Paesi importatori dell'export italiano, non compare neppure nelle prime 17 posizioni.

Caso opposto per la Spagna.

In 6°posizione come importatore dell'export del nostro Paese, ma oltre la 17° per l'indicatore elaborato dall'Osservatorio del Politecnico.

Le opportunità per le PMI

L'Osservatorio ha poi sviluppato un modello per la valutazione delle principali aree funzionali a supporto di una strategia di Export digitale, che sulla base dell'incidenza dell'Export digitale sul fatturato ha individuati 3 profili (base, intermedio ed avanzato), caratterizzati da diversi livelli di sviluppo.



Il profilo base e quello intermedio corrispondono alle imprese con una quota di export digitale sul totale fatturato compresa rispettivamente tra lo 0-3.5% e 3.5-10%.

Le imprese caratterizzate da una percentuale di export digitale sul totale delle entrate oltre il 10% corrispondono invece al profilo avanzato.

"L'internazionalizzazione attraverso canali digitali rappresenta un'importante opportunità di crescita per le PMI italiane", spiega Tommaso Vallone, ricercatore dell'Osservatorio Export Digitale.

"Il profilo avanzato non riporta uno sviluppo massimo per ogni pilastro della roadmap, ciò significa che il potenziale dell'export digitale non è ancora del tutto esplorato e ci sono ancora ampi margini di crescita".