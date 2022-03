Veicoli elettrici: riuscirÃ  il settore dell'automotive a stare al passo con il cambiamento?

Nonostante sia entrata nel mercato solo due anni fa, Tesla è l'unico marchio EV straniero in Cina a fare progressi significativi, avendo venduto mezzo milione di unità nel 2021.

Nonostante i notevoli progressi, le sfide persistono.

Ci sono preoccupazioni che la recente carenza di semiconduttori possa rivelarsi il primo di una serie di colli di bottiglia mentre i produttori di EV aumentano la produzione.

Le case automobilistiche hanno risposto alla carenza di chip cercando di integrarsi verticalmente o di assicurarsi la fornitura tramite partnership.



La gestione della catena di approvvigionamento e la garanzia di accesso alle risorse necessarie saranno cruciali per le aziende automobilistiche nei prossimi anni.

Poiché un numero crescente di persone possiede dei veicoli elettrici, è probabile che la domanda di punti di ricarica per veicoli elettrici superi l'offerta.

Dobbiamo considerare l'impatto di questa domanda aggiuntiva sulla fornitura elettrica e sulla capacità di erogare specifici incentivi.

Come tale, i governi devono lavorare a stretto contatto con le società dei servizi e i produttori di auto per creare una rete di ricarica che sia adatta allo scopo.

I servizi di pubblica utilità devono sviluppare un piano strategico per consentire e permettere una maggiore fornitura e distribuzione di elettricità, così come la possibilità per le auto di essere caricate in luoghi diversi - per esempio, abbiamo bisogno di punti di ricarica più lenti vicino a casa e al lavoro, e punti di ricarica più veloci sulla rete stradale.



Per le aziende automobilistiche tradizionali, la transizione presenta tensioni significative.

Gli ICE sono estremamente complessi, ma al contrario gli EV sono meccanicamente semplici con solo una batteria, un motore elettrico, un inverter e una trasmissione a una velocità.

Questo significa che il costo fisso per la produzione di un EV è molto più basso di un ICE, rendendolo un business più facile da scalare.

Tuttavia, i veicoli elettrici richiedono investimenti nel software e nell'architettura elettronica.

I produttori di auto tradizionali devono spendere molti soldi per specializzarsi nei software.

D'altra parte, hanno il vantaggio di generare profitti e flussi di cassa dal loro business ICE, così come una lunga storia di costruzione di automobili, che però nel tempo può diventare più di uno svantaggio a causa della complessità di dover investire sia in ICE che in EV.



Le opportunità esistono in particolare per le aziende tecnologiche che potranno collaborare con i produttori dove i software diventeranno un fattore di differenziazione.

I veicoli elettrici che possono offrire un'esperienza davvero soddisfacente in un veicolo connesso potrebbero essere opportunità di monetizzazione molto concrete per i produttori.

Così come, c'è una maggiore probabilità che aziende come Apple, Alphabet e Sony entrino nel mercato dei veicoli elettrici e cerchino di fornire i software che stanno alla base dei veicoli elettrici.

Tuttavia, dato il numero di aziende automobilistiche, sia ICE che EV, questa è una struttura industriale che è sia subottimale che improbabile che cambi.

Pertanto, queste aziende tecnologiche, molte delle quali sono abituate a dominare l'industria in cui operano, possono anche trovare l'industria automobilistica meno attraente dei loro mercati principali.



I veicoli elettrici sono sulla soglia della redditività, e gli investitori possono aspettarsi di vedere una vasta gamma di opportunità di investimento in molti settori da questo processo di trasformazione.

Nonostante questo slancio, risolvere le sfide presenti in fatto di adozione di massa del mercato rimane la sfida chiave da affrontare per l'industria.

Julie Dickson, Investment Director di Capital Group