Reg tech: settore in forte crescita grazie alla necessitÃ  di compliance

Con il crescere degli adeguamenti normativi, questa caratteristica di compliance inizia a ricoprire un ruolo vitale per i clienti in quanto il non rispetto della stessa sta sempre di più trasformandosi in un impedimento a fare business.

Ecco che le soluzioni tecnologiche da facilitatori dell'innovazione e del business, con gli stessi obiettivi di risultato, sono diventati anche degli abilitatori della gestione dell'attività di compliance, reporting e audit.

Lo sviluppo del settore è stato trainato da diversi fattori.

In primo luogo, dall'aumento della regolamentazione, cresciuta del 500% nell'ultimo decennio.

Tale crescita esponenziale è stata supportata dalla diffusione delle innovazioni che hanno, in particolare, interessato il settore dei servizi finanziari: nuove soluzioni fintech, la diffusione dei sistemi di pagamento, del digital banking e delle criptovalute, hanno trainato l'enorme crescita dei volumi delle transazioni e alzato la necessità di vigilanza su frodi, riciclaggio e criminalità finanziaria.



Non solo.

La "digital life" e la diffusione del lavoro da remoto hanno fatto emergere nuove stringenti necessità di regolamentazione di ambiti sensibili come quello della privacy (GDPR) o della cybersecurity.

Al crescere della regolamentazione e al ritmo con cui la stessa si rinnova (si stima che per la sola compliance delle istituzioni finanziarie vi siano in media 220 revisioni della regolamentazione al giorno), è corrisposto l'aumento delle sanzioni per il mancato rispetto delle norme vigenti: il solo settore dei servizi finanziari USA ed europeo ha pagato 342 miliardi di dollari in multe e sanzioni in poco più di dieci anni: solo nel 2020, Credit Suisse è stata multata di oltre 147 milioni di sterline per mancata due diligence, mentre NatWest è stata multata per 265 milioni di sterline per aver violato i requisiti antiriciclaggio.



E solo poche settimane fa, le autorità francesi hanno sanzionato Google e Facebook per 210 milioni di dollari in relazione a violazioni nella gestione dei cookie.

Per far fronte a tale scenario, si stima che imprese e organizzazioni investiranno globalmente in soluzioni Reg Tech fino a 130 miliardi di dollari entro il 2025.

E tra i settori che hanno investito e investiranno in tali soluzioni, al primo posto si posiziona quello dei servizi finanziari che sostiene globalmente ogni anno costi di compliance pari a circa 780 miliardi di dollari; la sola direttiva MiFID II, ha richiesto in Europa 2,5 miliardi di euro di investimenti nel suo primo anno di attuazione.

Tanto che, mentre il numero di dipendenti delle banche è diminuito, il numero di personale dedicato alle funzioni di compliance e controllo, è aumentato notevolmente arrivando a rappresentare fino al 15% del personale.



Le società RegTech stanno quindi affiancando le istituzioni finanziarie, ma anche altri settori regolamentati come la sanità, le TLC, i trasporti o l'automotive, nel tenere il passo con la crescente complessità della compliance, modificandone i modelli di business attraverso soluzioni tecnologiche evolute che fanno leva su sistemi quali il machine learning, l'elaborazione del linguaggio naturale, la biometria e l'analisi dei dati alternativi.

Tali sistemi consentono peraltro di superare le sfide dettate dalle incoerenze nelle normative tra giurisdizioni e da regolamentazioni nazionali spesso in conflitto con altre.

"Il Reg Tech sta vivendo una fase di formidabile crescita che ha portato il settore a quasi raddoppiare di valore dal 2020 al 2021.

È un trend destinato a proseguire e che porterà il Reg Tech a superare i 50 miliardi di dollari entro il 2025.



Anche l'ecosistema Reg tech italiano, ancora di dimensioni relativamente ridotte, sta crescendo e vedremo nascere molte startup in questo ambito", ha commentato Fabiola Pellegrini, Partner di Klecha & Co.

"Oggi il settore è in grado di attirare l'attenzione crescente di diverse tipologie di investitori che nel 2021 hanno, infatti, già puntato sul Reg Tech oltre 14 miliardi di dollari.

In Klecha & Co.

pensiamo che questo interesse sia legato alla consapevolezza dell'importanza crescente della compliance che sarà sempre più centrale per le imprese: chi saprà incorporarla secondo un approccio digital native, in grado di efficientare i processi e ridurre costi e potenziali sanzioni, ne trarrà un importante vantaggio competitivo".