HR: una funzione sempre piÃ¹ centrale e strategica

Una delle sfide maggiori ad oggi è riuscire non solo a identificare i candidati ideali ma anche "ingaggiarli" nell'organizzazione perché rimangano a medio-lungo termine.

Per questo motivo le Risorse Umane ogni giorno sono in ascolto attivo rispetto ai fattori che motivano i professionisti con cui lavorano e, proprio per questo motivo, assistiamo all'emergere di job title focalizzati su attività specifiche, legate al welfare aziendale fino ad arrivare al Chief of Happiness, passando per le tematiche di Diversity and Inclusion.



La vera sfida per le aziende, nei prossimi mesi, sarà proprio questa: trattenere i talenti. Proprio per la centralità di una funzione sempre più articolata, unita a un aumento del 34% di progetti di selezione in ambito HR, Hunters Group ha creato una nuova divisione - che si aggiunge alle otto già presenti - dedicata proprio al settore HR, con strumenti correlati a supporto quali Assessment e Coaching.