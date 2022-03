Il miglioramento del clima sui mercati non ferma il calo della fiducia

Non siamo in territorio di recessione, ma il settore manifatturiero è in difficoltà. Ci preoccupa soprattutto un possibile contraccolpo sulle scorte: proprio quando l'eccesso di inventario - eredità della riapertura dell'economia - cominciava ad essere smaltito le imprese si sono trovate di fronte all'ennesimo shock dei costi e devono rivedere le loro aspettative in termini di domanda.

Per ora, la Fed si mostra "indifferente" agli sviluppi in Ucraina ed è intenzionata a procedere speditamente verso la normalizzazione.



Se si esclude la decisione di un rialzo di 25 punti base e non di 50 come richiesto da Bullard, il comunicato della Fed e la conferenza stampa di Powell sono stati molto "hawkish".

Al contrario, abbiamo trovato l'ultimo discorso di Christine Lagarde meno "hawkish" di quanto avvenuto nella conferenza stampa della riunione del Consiglio direttivo.

La sua volontà di insistere sulla dipendenza dai dati e sulla gradualità, così come anche il riconoscimento (impreciso) della possibilità di istituire un nuovo programma per affrontare la frammentazione, potrebbe essere motivato dalla mancanza di progressi su una risposta fiscale comune a livello europeo.

Gilles Moëc, Group Chief Economist di AXA Investment Managers