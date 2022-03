Climate change: azionariato attivo e maggior consapevolezza in tema di biodiversitÃ 

Un altro risultato chiave della Climate Survey 2022 è la forte volontà di produrre un impatto sul mondo reale, come dimostra innanzitutto il ricorso a investimenti tematici sul fronte della sostenibilità (ad esempio in ambito di energia rinnovabile o di tecnologia green).

Quasi tre quarti degli investitori (70%) ricorrono all'investimento tematico, anche in questo in caso con l'Europa e l'Asia-Pacific davanti al Nord America.

Rilevante è anche la crescita dell'azionariato attivo (engagement e voto compresi), che il 73% degli intervistati cita come fattore centrale o significativo per le politiche di investimento (rispetto al 54% di un anno fa).



Se è vero che questo trend è forte soprattutto in Europa (si è passati dall'81% al 90% nel giro di due anni), è comunque presente anche in Nord America (dal 60% al 68%) e in Asia-Pacific (dall'80% al 82%).

Tra i temi di engagement ambientale percepiti come più urgenti per i prossimi due/tre anni figurano la neutralità delle emissioni di CO2, la riduzione dei rifiuti a livello globale, l'arresto della deforestazione e la protezione della biodiversità.

La consapevolezza degli investitori sulla biodiversità cresce rapidamente e la percentuale che la ritiene un fattore importante per le politiche di investimento è più che raddoppiata (dal 19% di due anni fa al 41% di oggi).

Stando al 50% degli intervistati, però, l'implementazione rimane complessa, per la mancanza di dati di ricerca, di rating e di informazioni aziendali sulla biodiversità.

Inoltre, il 43% ritiene che la carenza di strategie e di prodotti di investimento adeguati sia d'ostacolo a chi vuole prendere sul serio la biodiversità, mentre il 46% lamenta una domanda insufficiente da parte degli investitori finali.



Secondo Lucian Peppelenbos, Climate Strategist di Robeco, "la Climate Survey spiega come gli investitori istituzionali percepiscono alcune delle questioni chiave legate a cambiamenti climatici, biodiversità e stewardship.

Anche se vi è incertezza su questi temi, sappiamo di dover agire in fretta.

Non possiamo permetterci di aspettare dati inconfutabili o soluzioni infallibili.

Dobbiamo rimboccarci le maniche e fare del nostro meglio, perché siamo noi investitori a poter allocare le risorse necessarie e a fare la differenza.

In qualità di leader mondiali dell'investimento sostenibile, riteniamo sia nostro dovere condividere le conoscenze che abbiamo acquisito, nella speranza che questa ricerca contribuisca a stimolare il settore degli investimenti e a contrastare in modo costruttivo il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità".