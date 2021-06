Come sarÃ  il settore retail della farmacia del futuro?

"Come sarà la farmacia del futuro?" è il focus dell'appuntamento che si articolerà attraverso una serie di incontri e approfondimenti che coinvolgeranno Top Speaker provenienti dai due settori.

La Main Conference del 6 luglio propone un format ibrido, in presenza a Milano e in Live Streaming. Oltre 30 relatori si confronteranno per fornire spunti concreti per trasformare il business e veicolare l'innovazione nella propria realtà lavorativa.

L'evento rappresenta un'opportunità di incontro di Head of Sales, Business Unit Director, Consumer Health Director e Head of Trade Marketing di Aziende farmaceutiche, cosmetiche e di produzione di integratori. E' inoltre rivolto ai CEO, Titolari, CMO, Head of Retail, Head of Distribution e Responsabili di Parafarmacie, Farmacie, Aziende della Grande Distribuzione ed eCommerce.



Il progetto Retail4Pharma è reso possibile anche grazie al contributo dell'Advisory Board, il comitato consultivo che supporta il progetto, lavorando a fianco di IKN Italy e Retail Institute Italy, con l'obiettivo di indirizzarne lo sviluppo, in sintonia con le esigenze ed i bisogni emergenti degli operatori del settore, operando secondo quattro keywords: Ricerca, Pensiero, Riflessione, Dibattito.

Per informazioni e approfondimenti sul programma di Retail4Pharma: https://www.retail4pharma.com