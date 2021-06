La trasformazione digitale va oltre gli strumenti che servono per realizzarla

In generale, lavoro con persone brillanti. Ma incontro anche dirigenti che continuano a lottare per cogliere il vero significato della trasformazione digitale. Per loro, la trasformazione è tutta una questione di investire soldi nella tecnologia e sperare che l'IT si prenda cura del resto. E questa, sfortunatamente, è una strategia che non funziona.

Cos'è la trasformazione e cosa non è

La trasformazione digitale non riguarda la creazione di un audit per scoprire quale tecnologia si dovrebbe acquistare. Non si tratta di avere un ROI sulla tecnologia, ma di ottenere un ROI sull'innovazione che si produce.

La vera trasformazione riguarda la comprensione dei problemi che devono essere risolti e la ricerca di nuovi modi per farlo. Si tratta di rendere l'attività più agile e di mettere le persone al centro della soluzione, aiutandole a diventare più efficienti, coinvolte e creative. Trasformare significa trovare modi migliori per coinvolgere i clienti e rimuovere i colli di bottiglia dal proprio ecosistema, che impediscono loro di connettersi al meglio.