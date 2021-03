Il manager deve farsi imprenditore per assicurare la competitivitÃ  delle aziende

Se, da un lato, sempre più i manager si concentrano (e lo hanno fatto anche nei periodi di lockdown) sullo sviluppo delle proprie capacità comunicative (48,1%) e di leadership (31,5%), dall'altro lato è necessario che anche l'organizzazione si impegni per favorire il career development dei suoi manager o l'inserimento di nuovi in questa direzione. Come? Quasi due manager su tre (63,1%) ritengono che il coinvolgimento nelle decisioni di business e strategiche sia la base per incentivarli ad avere una mentalità più imprenditoriale. Seguono però anche la valutazione per obiettivi (21,2%) e una certa libertà di movimento (15,7%), cruciali per incentivare il manager e dargli fiducia nella sua crescita.



"Credo davvero che 'managerializzazione' possa essere la parola chiave, quasi un mantra nel processo di crescita delle aziende che, oggi più che mai, si muovono in uno scenario cosiddetto VUCA, cioè fortemente caratterizzato da volatilità, incertezza, complessità e ambiguità", commenta Carlo Caporale, Amministratore Delegato di Wyser Italia (nella foto). "Le aziende che fanno capo a famiglie imprenditoriali, di cui il nostro tessuto produttivo è ricco, riescono a rispondere meglio di altre alla necessità di modificarsi e reagire rapidamente ai cambiamenti proprio per questa vicinanza tra l'imprenditore e le parti più operative.

La flessibilità ha però bisogno di essere disciplinata e, in questo senso, la condivisione delle responsabilità con il management può portare un valore aggiunto importante in termini di professionalizzazione e di pensiero strategico, anche grazie all'esperienza del manager in diversi settori e spesso in multinazionali. Se questo processo richiede un'apertura dell'organizzazione e una revisione della cultura interna, dall'altra parte i manager con cui noi ci relazioniamo devono essere capaci di farsi 'imprenditore', divenendo professionisti ai quale sempre più è richiesto di portare all'interno dell'organizzazione una sintesi di rigore e creatività e di farsi carico della diffusione a tutti i livelli della cultura e dei valori aziendali".