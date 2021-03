Come creare leadership personale e cultura organizzativa

Contenuti del Programma

La prima parte è dedicata a "Costruire una cultura per le alte performance", e tra le tematiche affrontate ci sono:

- Perché le organizzazioni più performanti sono quelle con un approccio basato sulla condivisione della conoscenza, sull'aiuto e sul mentoring;

- Come migliorare le pratiche di selezione e assunzione, riconoscimento e ricompense, collaborazione e coordinamento;

Perché il successo dipende sempre più da come interagiamo con gli altri.

La seconda parte ha come tema "Liberare il pensiero creativo", e si articola in:

- Come costruire culture che accolgano prospettive diverse e feedback onesti;

- Cosa serve per sostenere nuove idee e combattere il pensiero comune;

- Gli step che i leader possono compiere per costruire culture che accolgano il dissenso.

La terza parte è di estrema attualità per le organizzazioni, dal memento che si affronta il tema "Ripensare: le abilità cognitive per un mondo in rapida evoluzione". Al suo interno si tratterà:



- Perché le capacità che ci rendono bravi a pensare e ad apprendere ci possono peggiorare nel ripensare e nel disimparare;

- Come possiamo aggiornare le nostre opinioni e aiutare ad aprire la mente delle altre persone;

- I passi per costruire un'organizzazione che premia la flessibilità mentale, l'umiltà e la curiosità.

Infine, la quarta parte dell'evento tratterà come "Costruire resilienza per i nostri team e per noi stessi", e si articolerà in:

- Sviluppare le abilità necessarie per rispondere alle avversità e trarne benefici;

- Come re-immaginare e ricostruire quando non è più disponibile la prima scelta;

- Consigli pratici per creare resilienza nel posto di lavoro.

