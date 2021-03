Il 5G sta guidando la crescita economica, la resilienza e la sostenibilitÃ 

Nonostante tutto questo potenziale di crescita accelerata e di ripresa, ci sono sfide che dovranno essere affrontate. L'economia 5G introdurrà un nuovo livello di complessità nel processo decisionale e normativo, mentre emergono nuovi modelli di business e le industrie continuano ad evolversi nella loro trasformazione digitale.

Per realizzare rapidamente i benefici del 5G, i rapporti identificano diverse aree che i politici dovrebbero considerare, come per esempio:

- Garantire protezioni legali per la proprietà intellettuale e stabilire altre politiche che proteggano le nuove tecnologie, incoraggiare l'innovazione e la R&S e accelerare i nuovi sviluppi.

- Sviluppare politiche per sostenere l'innovazione e la progettazione di semiconduttori, dispositivi wireless e apparecchiature di rete affidabili.

- Promuovere una solida catena di approvvigionamento globale per alimentare la produzione critica, l'assistenza sanitaria, il settore automobilistico e altri casi d'uso 5G attraverso fonti affidabili e produttori affidabili.



- Accelerare lo sviluppo della rete, anche incentivando gli investimenti a banda larga nelle aree poco servite e sostenendo lo sviluppo di OpenRAN, che permetterà l'interoperabilità e la standardizzazione delle funzioni RAN per semplificare l'integrazione in tutto l'ecosistema RAN e ridurre i costi.

- Stabilire strategie nazionali per l'innovazione 5G e il sostegno all'industria e all'ecosistema.

- Stabilire sussidi e incentivi fiscali per incoraggiare progetti pilota o anche testbeds in scala reale che dimostrino i benefici e le possibilità della tecnologia 5G.

- Dare priorità al rilascio e all'allocazione dello spettro critico in banda media e incentivare lo sviluppo e la diffusione delle reti mmWave.

- Semplificando i processi e le politiche specifiche del settore, come il processo di approvazione per i dispositivi medici e i casi d'uso sanitari.



Per più di 35 anni, Qualcomm ha inventato, sviluppato e commercializzato tecnologie wireless fondamentali che guidano continuamente la crescita economica, e le innovazioni 5G dell'azienda continueranno a creare nuove opportunità nell'economia post-Covid. Di conseguenza, un lancio accelerato del 5G può garantire che l'economia globale emerga da questa pandemia ancora più forte di prima.