La volatilitÃ  dovrebbe restare elevata nella prima metÃ  del 2021

b) I mercati azionari sono troppo cari. Perché investire in azioni oggi?

L'economicità dipende dall'area geografica e dalle metriche analizzate. Se la valutazione delle azioni americane appare elevata in termini assoluti e storici, le azioni europee e giapponesi sono meno costose, soprattutto se si guarda al P/E di Shiller (corretto per il ciclo). Le azioni, inoltre, rimangono interessanti rispetto alle obbligazioni governative e societarie.

c) Gli investitori sono già al di sopra delle esposizioni storiche sui mercati azionari. Chi rimane come acquirente?

L'allocazione degli investitori sulle azioni è un po' elevata, ma non ha ancora raggiunto livelli estremi. Dovrebbe concretizzarsi in molti scossoni e, di conseguenza, in un'alta volatilità. In un contesto così eccezionale non è tuttavia sorprendente assistere a dinamiche di mercato eccezionali e a posizionamenti eccezionali. Attualmente stiamo vivendo due transizioni in termini di cicli economici:



1) siamo all'inizio di un nuovo ciclo economico conosciuto come il grande ciclo tradizionale Juglar (che in media dura 5/11 anni), e soprattutto;

2) stiamo iniziando un nuovo super-ciclo schumpeteriano di innovazione (che in media dura 20/30 anni). Alla fine degli anni ?90, la quinta ondata di innovazione schumpeteriana, basata su telecomunicazioni e diffusione di Internet, ha indotto un aumento storico delle valutazioni e del posizionamento. È stata poi chiamata una bolla, ma le basi erano reali.

Oggi, l'inizio della sesta ondata di innovazione schumpeteriana basata su nanotecnologie, digitalizzazione delle economie e investimenti ESG, probabilmente provocherà la stessa frenesia da parte degli investitori, soprattutto perché la crisi sanitaria ha amplificato le tendenze tra gli investitori.

Stephanie Bigou, Global Macro Portfolio Manager di Seeyond, affiliata di Natixis IM