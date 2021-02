Debito mercati emergenti: come individuare opportunitÃ  di reddito

Malgrado un anno difficile in termini di ricavi e l'aumento della leva lorda, i bilanci delle obbligazioni societarie dei mercati emergenti tendono a essere floridi grazie alla liquidità non utilizzata e al potenziale di riduzione dell'indebitamento in previsione di una ripresa degli utili nel 2021. Come sempre, la selettività e un'attenta analisi dei fondamentali giocano un ruolo essenziale.

Con l'avvicinarsi della prossima fase del ciclo del COVID-19, anche le obbligazioni dei mercati emergenti in valuta locale offrono interessanti opportunità. Il deterioramento dei bilanci pubblici, dovuto all'azione dei governi intenzionati a proteggere le proprie economie, e l'aggressivo allentamento monetario reso possibile da un'inflazione contenuta hanno dato luogo a molte curve dei rendimenti in valuta locale insolitamente ripide.

Sarebbe sconsiderato ignorare le vulnerabilità a lungo termine implicite in queste politiche. Tuttavia, nel confronto con le economie avanzate, i rendimenti reali sono appetibili anche in presenza di copertura valutaria.



Inoltre, elemento ancora più importante in termini di performance, una graduale ripresa della crescita globale sostenuta da una politica commerciale statunitense più costruttiva e multilaterale potrebbe creare le condizioni ideali affinché le valute emergenti recuperino parte del terreno perduto rispetto al dollaro USA.

Come sempre, il fatto che i mercati del debito dei Paesi emergenti non siano del tutto maturi crea buone opportunità di alfa nell'ambito dei titoli di Stato e delle obbligazioni societarie in valuta sia locale che forte. Continuiamo a porre l'enfasi sull'abbinamento di analisi fondamentale rigorosa e ricerca macroeconomica per individuare le migliori opportunità in termini di rischio/rendimento.

Adrian Hilton, Responsabile tassi globali e debito dei mercati emergenti di Columbia Threadneedle Investments