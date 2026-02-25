04/03/2026 marketing

Crescita degli incarichi pubblicitari: il boom di Social & Influencer nel 2025

Sacco (andzup): il baricentro del mercato si è spostato. Il nostro report evidenzia come le gerarchie stiano cambiando a favore di modelli di scelta più selettivi

Il Pitch Report 2025 di andzup registra 925 nuove assegnazioni nel mercato pubblicitario italiano, un aumento dell'1,4% rispetto alle 912 del 2024. Il dato proviene da un panel di oltre 6.000 imprese, che copre circa il 90% della spesa pubblicitaria nazionale. La crescita evidenzia un settore stabile in termini di volumi, ma più dinamico nella revisione dei roster e nella ricerca di partner strategici.

Sul fronte delle tipologie di incarico, la creatività rimane al vertice per numero di assegnazioni. Tuttavia, la categoria Social & Influencer supera per la prima volta il tradizionale media, confermando il passaggio a un modello di attivazione più integrato, che combina contenuto, distribuzione e performance in maniera continuativa.



A livello settoriale, i cinque comparti più attivi nella ricerca di nuove agenzie sono:



- Food.

- Clothing & Accessories.

- Pharma.

- Finance & Insurance.

- Retail.

Questi settori mostrano una forte pressione competitiva e una necessità costante di presidio del consumatore finale, rendendo la revisione periodica delle partnership comunicative una leva strategica fondamentale.

I dati sui presidi strategici indicano che le agenzie indipendenti hanno conquistato il podio dei nuovi incarichi, suggerendo che flessibilità, verticalità e affinità progettuale sono criteri decisivi nelle scelte dei committenti.





"Siamo di fronte a un cambio di paradigma: per la prima volta, l'ambiente Social & Influencer supera il media classico per volumi di attivazione. È la conferma che il baricentro del mercato si è spostato", dichiara Jacopo Sacco, Country Manager di andzup. "Il nostro report evidenzia come le gerarchie stiano cambiando a favore di modelli di scelta più selettivi, dove il 'podio indie' nelle scelte strategiche dimostra che l'agilità e la competenza specifica pesano più dell'appartenenza a un network. In questo scenario, mappare correttamente le holding e le dinamiche competitive è l'unico modo per intercettare opportunità che fino a ieri erano invisibili".



Oltre all'edizione italiana, andzup rende disponibili i report relativi ai mercati internazionali, offrendo una panoramica globale delle tendenze competitive nel settore pubblicitario.





