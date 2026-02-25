04/03/2026 digital

HPE equipaggia le Olimpiadi Invernali Milano&8209;Cortina 2026 con una rete autoconfigurata con l'AI

Bassoli (HPE): la rete di nuova generazione supporta in tempo reale le gare e i media

HPE (HewlettPackardEnterprise) è stata scelta come Network Equipment Hardware Partner per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L'azienda ha implementato un'infrastruttura digitale basata su intelligenza artificiale nativa, capace di garantire connettività continua su un territorio che supera i 22000km² e varia da 0 a 3000m di altitudine. La soluzione collega più di 3000 atleti, decine di sedi operative e milioni di spettatori, assicurando che dati, classifiche e replay siano disponibili al secondo.

La spina dorsale della rete comprende oltre 4900 access point, più di 1500 switch, oltre 70 router, più di 50 firewall e più di 30 smart session router.



- Access point: oltre 4900 unità distribuite in tutta l'area sportiva.

- Switch: più di 1500 dispositivi per la gestione del traffico locale.

- Router: più di 70 unità per l'interconnessione tra le sedi.

- Firewall: più di 50 sistemi per la protezione delle comunicazioni.

- Smart session router: più di 30 unità per il controllo delle sessioni critiche.

Al centro della tecnologia vi è HPE Mist, una piattaforma cloud basata su AI che realizza reti "self-driving". L'automazione end-to-end consente di monitorare e regolare l'intera infrastruttura in modo proattivo, anticipando le criticità prima che diventino visibili. La rete adatta dinamicamente le priorità di banda a seconda del profilo di utilizzo, che si tratti di volontari, broadcaster o atleti. Con Marvis AI, gli operatori IT interagiscono con l'infrastruttura usando il linguaggio naturale, accelerando configurazioni e risoluzioni.





C'è, ma non si vede, commenta Claudio Bassoli, Presidente e Amministratore Delegato di HPE Italia. Gestiamo milioni di interazioni digitali al secondo attraverso reti di nuova generazione definite ?self-driving', costantemente monitorate da sistemi di intelligenza artificiale integrati nella loro architettura.



Le attività di controllo e di adattamento avvengono in tempo reale, con interventi impercettibili per l'uomo. Questo modello tecnologico sostiene eventi globali, garantendo una fruizione fluida e sincronizzata a livello planetario. La strategia di HPE si fonda su tre pilastri: networking, cloud ibrido e intelligenza artificiale, con l'AI che apre opportunità ma richiede infrastrutture in grado di mantenere performance uniformi anche per carichi di calcolo intensi. Le reti installate per Milano-Cortina includono sicurezza intrinseca a tutti i livelli, monitoraggio di milioni di interazioni al secondo, capacità di auto-configurazione e auto-istanza su larga scala, e sistemi di auto-riparazione basati su telemetria e machine learning. La cybersicurezza è integrata nel DNA della rete: ogni componente è progettato secondo principi di protezione nativa e ogni transazione viene verificata da regole predefinite, anche a livello di silicio, per bloccare eventuali attacchi hardware.







Al termine dei Giochi, gli apparati non più necessari saranno ritirati, ricondizionati o riconfigurati per altri clienti. L'obiettivo è che anche il settore sportivo italiano adotti queste soluzioni, trasformando l'esperienza dei fan in chiave sempre più immersiva, con potenziali applicazioni future nello Stadio SanSiro.

La sfida è globale: fino a un milione di dispositivi connessi e oltre due miliardi di spettatori nel mondo. I media internazionali beneficiano di immagini e video disponibili all'istante, ottimizzati per distribuzione multicanale, mentre il pubblico vive l'emozione sportiva con la sensazione di trovarsi al centro dell'azione.

L'investimento rappresenta una vetrina globale per dimostrare come le reti di nuova generazione, abilitate da piattaforme come Juniper Mist AI, siano in grado di autogestirsi, prevenire criticità e autodifendersi, conclude Bassoli.

