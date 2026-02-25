Finanza personale: in Italia ci si affida a banche, consulenti, media e AI | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it
Home page BusinessCommunity.it Cerca Sommario di questo numero Arretrati News Abbonamenti
BusinessCommunity.it

04/03/2026

economia

Finanza personale: in Italia ci si affida a banche, consulenti, media e AI

Sampietro (Osservatorio Opinion Leader 4 Future): la maggior parte degli italiani cerca informazioni finanziarie, ma si differenzia per età e genere

Osservatorio Opinion Leader 4 Future ha pubblicato il secondo rapporto del 2026 sulla finanza personale. L'indagine, realizzata con Bilendi, mostra che il 60% della popolazione italiana si informa su temi economici, ma l'interesse è più alto tra gli uomini (65%) rispetto alle donne (56%). I canali tradizionali mantengono la fiducia principale, mentre l'AI inizia a comparire tra i più giovani.
I principali canali di informazione, con le relative quote, sono:

- banca: 28% degli intervistati.
- consulente finanziario: 25% degli intervistati.
- testate e siti finanziari: 20% degli intervistati.

- profili e video di esperti online: 21% degli intervistati.
- intelligenza artificiale: 4% degli intervistati.
L'utilizzo dell'AI sale al 7% tra chi ha meno di 45anni, segnalando una crescente apertura dei giovani verso tecnologie digitali.
Le differenze di età emergono in modo netto. Gli over 65 mantengono la banca come riferimento principale (31%), seguiti dal consulente finanziario (27%). Solo il 9% di questa fascia ricorre a esperti online, contro il 28% degli under 45. Le testate specializzate attirano il 23% dei giovani, rispetto al 17% degli anziani. L'AI è considerata una fonte informativa da appena l'1% degli over 65, contro il 7% dei più giovani.

Le differenze di genere indicano che le donne, pur affidandosi alla banca nella stessa misura degli uomini (28%), mostrano meno propensione a consultare consulenti o risorse online. Il 19% delle donne ricorre a amici e familiari per consigli finanziari, rispetto al 12% degli uomini.
"Emergono dati che confermano, in linea con altri studi nazionali, l'inferiore interesse delle donne, rispetto agli uomini, verso i temi economici e finanziari. Questo scarso interesse si traduce in una bassa alfabetizzazione finanziaria, che rappresenta un freno non solo per l'autonomia economica delle donne, ma anche per lo sviluppo del paese. È fondamentale promuovere programmi di educazione finanziaria che consentano alle donne di prendere decisioni informate, investire e pianificare il loro futuro", ha dichiarato Sara Sampietro, coordinatrice dell'Osservatorio Opinion Leader 4 Future.

Il quadro delineato evidenzia una popolazione più matura che privilegia il contatto diretto con istituti e professionisti, mentre i giovani si orientano verso fonti digitali e desiderano comunque un interlocutore di fiducia.


Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

Crescita globale 2026: previsto un +2,6% tra rischi geopolitici e finanziari

Ridistribuzione dei flussi commerciali: gli USA perdono il ruolo di hub globale

Idrogeno in Italia: più della metà delle imprese genera ricavi e gli investimenti superano il 10%

Elena Guzzella (DAG Communication): il mercato cinese del food & beverage offre opportunità concrete

Fare Business

Le cinque tendenze che plasmeranno le organizzazioni nel 2026

Salari record per CFO e leader digitali nella Salary Survey 2026

Mergers and Acquisitions: la svolta verso portafogli più snelli e acquisizioni mirate

AI e trasformazione digitale: la sfida delle competenze nell'era dell'innovazione rapida

L'Open Innovation in Italia supera i 900 milioni: in crescita, AI e Venture Clienting

Settore olio d'oliva: Italia tra carenza produttiva e disavanzo commerciale

Calzature italiane: fatturato 2025 in calo ma segnali di ripresa

Marketing

Neuropositioning: la risposta al sovraccarico di contenuti generati dall'IA

Perché le esperienze negative dei cliente possono costare quasi 3 trilioni di dollari

AI e marketing: la sfida delle conversazioni personalizzate

Crescita degli incarichi pubblicitari: il boom di Social & Influencer nel 2025

Digital Business

HPE equipaggia le Olimpiadi Invernali Milano&8209;Cortina 2026 con una rete autoconfigurata con l'AI

Cybersecurity negli smart building: una nuova necessità

Finanza e investimenti

Real Estate: nel 2025 volumi record, retail in testa e nuove sfide di spread

La geopolitica rimarrà al centro della scena nel 2026 per le valute e oro

Perché il reddito fisso resta attraente nel 2026

Finanza personale: in Italia ci si affida a banche, consulenti, media e AI

Sport Business

Betsson scommette sulla Davis Cup: branding, fan zone e merchandising

Leisure

Fattoria Peruzzo: presidiare il territorio e la sua storia - Vinitor Sapiens

Strategie per imprese familiari - Libro ''Famiglia e impresa''

Come l'AI trasforma gli output in valore: il vero vantaggio competitivo - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <