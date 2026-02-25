04/03/2026 economia

Finanza personale: in Italia ci si affida a banche, consulenti, media e AI

Sampietro (Osservatorio Opinion Leader 4 Future): la maggior parte degli italiani cerca informazioni finanziarie, ma si differenzia per età e genere

Osservatorio Opinion Leader 4 Future ha pubblicato il secondo rapporto del 2026 sulla finanza personale. L'indagine, realizzata con Bilendi, mostra che il 60% della popolazione italiana si informa su temi economici, ma l'interesse è più alto tra gli uomini (65%) rispetto alle donne (56%). I canali tradizionali mantengono la fiducia principale, mentre l'AI inizia a comparire tra i più giovani.

I principali canali di informazione, con le relative quote, sono:



- banca: 28% degli intervistati.

- consulente finanziario: 25% degli intervistati.

- testate e siti finanziari: 20% degli intervistati.



- profili e video di esperti online: 21% degli intervistati.

- intelligenza artificiale: 4% degli intervistati.

L'utilizzo dell'AI sale al 7% tra chi ha meno di 45anni, segnalando una crescente apertura dei giovani verso tecnologie digitali.

Le differenze di età emergono in modo netto. Gli over 65 mantengono la banca come riferimento principale (31%), seguiti dal consulente finanziario (27%). Solo il 9% di questa fascia ricorre a esperti online, contro il 28% degli under 45. Le testate specializzate attirano il 23% dei giovani, rispetto al 17% degli anziani. L'AI è considerata una fonte informativa da appena l'1% degli over 65, contro il 7% dei più giovani.





Le differenze di genere indicano che le donne, pur affidandosi alla banca nella stessa misura degli uomini (28%), mostrano meno propensione a consultare consulenti o risorse online. Il 19% delle donne ricorre a amici e familiari per consigli finanziari, rispetto al 12% degli uomini.

"Emergono dati che confermano, in linea con altri studi nazionali, l'inferiore interesse delle donne, rispetto agli uomini, verso i temi economici e finanziari. Questo scarso interesse si traduce in una bassa alfabetizzazione finanziaria, che rappresenta un freno non solo per l'autonomia economica delle donne, ma anche per lo sviluppo del paese. È fondamentale promuovere programmi di educazione finanziaria che consentano alle donne di prendere decisioni informate, investire e pianificare il loro futuro", ha dichiarato Sara Sampietro, coordinatrice dell'Osservatorio Opinion Leader 4 Future.



Il quadro delineato evidenzia una popolazione più matura che privilegia il contatto diretto con istituti e professionisti, mentre i giovani si orientano verso fonti digitali e desiderano comunque un interlocutore di fiducia.





