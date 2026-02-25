04/03/2026 sport

Betsson scommette sulla Davis Cup: branding, fan zone e merchandising

Hartvig (Betsson): la nuova alleanza porta branding, fan zone e merchandising al più grande torneo a squadre

L'International Tennis Federation ha annunciato Betsson come Official Sports Betting Partner della Davis Cup. L'accordo pluriennale prevede la presenza del marchio su pareti di sfondo durante gli eventi, la creazione di fan zone dedicate e la produzione di merchandising co-brandizzato. Betsson punta a conferire "credibility" a un sport con elevato volume di scommesse.

Tra gli sponsor della Davis Cup figurano quindi Rolex, MG, Fage, Corpay e ora Betsson.

Nel 2025, Betsson ha raccolto premi per responsabilità, sicurezza, innovazione e crescita. La Davis Cup, che celebra la sua 126ª edizione, è la più grande competizione internazionale a squadre, con 160 nazioni partecipanti.

