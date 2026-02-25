Betsson scommette sulla Davis Cup: branding, fan zone e merchandising
Hartvig (Betsson): la nuova alleanza porta branding, fan zone e merchandising al più grande torneo a squadre
L'International Tennis Federation ha annunciato Betsson come Official Sports Betting Partner della Davis Cup. L'accordo pluriennale prevede la presenza del marchio su pareti di sfondo durante gli eventi, la creazione di fan zone dedicate e la produzione di merchandising co-brandizzato. Betsson punta a conferire "credibility" a un sport con elevato volume di scommesse.
Tra gli sponsor della Davis Cup figurano quindi Rolex, MG, Fage, Corpay e ora Betsson.
Nel 2025, Betsson ha raccolto premi per responsabilità, sicurezza, innovazione e crescita. La Davis Cup, che celebra la sua 126ª edizione, è la più grande competizione internazionale a squadre, con 160 nazioni partecipanti.
La partnership rafforza l'impegno di Betsson nel mercato tennistico. L'azienda svedese già sponsorizza il BNP Paribas Nordic Open, la squadra greca della Davis Cup e ha collaborato in passato con il Brand Ambassador Jonas Björkman e diversi tornei ATP in Sud America. Attraverso il nostro supporto alla competizione, le nostre quote su giocatori e squadre e le nostre attività in loco, speriamo di contribuire a rendere l'esperienza ancora più piacevole e memorabile per tutti
"Siamo estremamente orgogliosi di sponsorizzare e supportare questo torneo classico. Pur essendo coinvolti nel tennis da molti anni, è particolarmente speciale far parte di una competizione così rinomata a livello mondiale", ha dichiarato Ronni Hartvig, Chief Commercial Officer di Betsson Group. "Attiva in oltre 20 mercati, Betsson seguirà da vicino le squadre nazionali nelle nostre diverse regioni.
