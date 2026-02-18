25/02/2026 marketing

Digital Marketing per Arredo e Design: l'87% dei brand punta su AI e omnichannel strutturato

Zanarello (Studio Cappello): che lo si chiami Messy Middle, Circular Journey o Infinite Loop, la realtà è una sola. Il modo in cui le persone si muovono tra ispirazione, stimoli, ricerche e valutazioni è fluido

Studio Cappello - parte di WMR Group - ha pubblicato un nuovo White Paper dedicato ai marchi del design e dell'arredo, con l'obiettivo di renderli più competitivi nei punti di contatto dove clienti, professionisti e rivenditori definiscono il valore di una proposta. Il documento nasce da un'indagine sul campo condotta al Salone del Mobile 2025, dove sono stati intervistati quindici top player del comparto.

Le risposte hanno evidenziato due tendenze predominanti: l'86,7% delle aziende ritiene l'omnichannel un pilastro della strategia e l'87% considera l'AI utile o rivoluzionaria per il settore. I soggetti intervistati hanno inoltre indicato le priorità operative per il 2026:



- generazione di lead qualificati (30%).



- gestione efficace della presenza su più canali (22%).

- creazione di contenuti di valore - blog, ebook, video - considerata la leva principale (29%).

Il White Paper traduce questi dati in una guida pratica per affrontare un customer journey ormai fluido, dove l'interazione digitale e l'esperienza in showroom si alternano continuamente. Superata la linearità tradizionale, il percorso d'acquisto diventa un ciclo dinamico alimentato da dati in tempo reale.

«Che lo si chiami Messy Middle, Circular Journey o Infinite Loop, la realtà è una sola: il modo in cui le persone si muovono tra ispirazione, stimoli, ricerche e valutazioni è fluido. Il nostro obiettivo non è ideare un nuovo modello per semplificare questa complessità, ma interpretarla per essere rilevanti negli snodi chiave. La ricerca analizza come i brand possano presidiarli con strategie su misura e orientate alla crescita, trasformando la frammentazione dei touchpoint in un'esperienza d'acquisto coerente e omnichannel» dichiara Silvio Zanarello, Sales Director di Studio Cappello (WMR Group).





Il documento individua quattro momenti chiave del percorso e le relative leve strategiche:



- Ispirare per ottenere visibilità: gli under-44 utilizzano quasi cinque piattaforme diverse per una singola ricerca; è indispensabile mappare, presidiare e orchestrare i canali con contenuti continui e riconoscibili.

- Attrarre per attivare l'intenzione: la creatività incide per il 70% sulle performance delle campagne adv nel settore arredo, secondo i dati di Meta; l'analisi data-driven supportata dall'AI permette di ottimizzare questo aspetto.

- Supportare la scelta e costruire fiducia: più del 60% delle decisioni d'arredo prevede una visita in store, secondo Google; configuratori 3D, visual search e automazione riducono gli attriti tra online e offline.







- Creare continuità post-acquisto: per aumentare il Customer Lifetime Value, le aziende B2B possono offrire servizi e cataloghi esclusivi, mentre le B2C dovrebbero fornire consigli di styling, guide digitali, newsletter ispirazionali e campagne di marketing automation.

