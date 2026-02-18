25/02/2026 digital

CLS apre l'Experience Center a Segrate per il material handling

Castelli (CLS): l'esigenza di ripensare alla logistica con l'automazione è fortissima

CLS, parte del Gruppo TESYA, ha inaugurato il nuovo Experience Center Dymation nella sede centrale di Segrate (MI). Lo spazio è dedicato a guidare i clienti nella scoperta e nello sviluppo di soluzioni di material handling, consentendo di osservare le tecnologie in azione, simulare processi reali e valutare opzioni concrete per gli impianti. L'obiettivo è semplificare le scelte e migliorare la qualità delle decisioni operative.

L'apertura si inserisce nel piano industriale 2026-2028 di CLS, che prevede una crescita media annua del fatturato di circa 10%. Il piano punta al consolidamento della presenza nel mercato dei carrelli elevatori e allo sviluppo dell'intralogistica automatizzata.



Nel 2025, CLS ha registrato un fatturato di circa 140milioni di euro, trainato dalle vendite dei carrelli elevatori Mitsubishi, dal buon andamento nei segmenti porti e interporti e dalla crescente domanda di soluzioni di automazione.

Il progetto prevede anche un potenziamento dell'organico del 20% nei prossimi tre anni, con l'assunzione di figure specializzate, soprattutto nei reparti commerciale e tecnico.

Abbiamo rivolto qualche domanda a Flavio Castelli, AD di CLS.

Cosa si intende oggi per intralogistica in CLS?



Ci occupiamo della movimentazione di pallet e scatole per magazzini e sistemi di produzione. Un tempo era tutto manuale, ma negli ultimi dieci anni l'automazione è diventata centrale.





Quali fattori spingono le aziende verso l'automazione?



La crescita della complessità: aumentano i codici prodotto, i volumi e la velocità richiesta dal mercato. I sistemi manuali sono ormai inefficienti per governare questa complessità.

Che crescita prevedete per questo mercato?



Ci aspettiamo che nei prossimi dieci anni il mercato dell'automazione cresca da 5 a 10 volte rispetto a quello attuale.

Come si è evoluta la tecnologia delle macchine?



Siamo passati dai vecchi AGV con filo interrato a sistemi laser e GPS, fino agli attuali AMR (Autonomous Mobile Robots) che non necessitano di infrastrutture fisse e sono molto più flessibili.







L'Intelligenza Artificiale che ruolo gioca?



È fondamentale per la velocità: permette di programmare le macchine e studiare simulazioni di sistemi complessi in tempi rapidissimi rispetto ai software di trent'anni fa.

Qual è l'identikit dell'azienda pronta per questo salto?



Tipicamente aziende medio-grandi con processi già strutturati. Per le aziende piccole senza processi definiti, il passaggio all'automazione è più complesso.

Cos'è per voi il nuovo Experience Center?



È uno spazio dove sedersi con il cliente per co-progettare. Non vendiamo prodotti, ma studiamo soluzioni customizzate, permettendo al cliente di vedere fisicamente le macchine e simulare i processi prima dell'implementazione.



Abbiamo intervistato anche Marco Locatelli, Business Unit Director di Dymation.

Qual è la filosofia alla base di Dymation?



Partiamo sempre dall'analisi dei dati. Il nostro obiettivo è creare un "governo digitale" del flusso produttivo attraverso la simulazione e la digitalizzazione.

Vi definite integratori di soluzioni?



Più che semplici provider, siamo orchestratori: trasformiamo i problemi dei clienti in soluzioni concrete. Portiamo valore aggiunto partendo proprio dalla gestione digitale del processo.

Qual è il vostro "motore" tecnologico?



Utilizziamo un software proprietario che permette di orchestrare tutto: dalla ricezione dell'ordine alla paletizzazione, fornendo dashboard dedicate al cliente.

Dymation opera solo in Italia?



No, abbiamo un respiro internazionale: operiamo in Francia, Spagna, Belgio e Olanda. Sebbene gli incentivi (come Industria 4.0/5.0) siano nazionali, riscontriamo grande interesse anche all'estero.

Com'è strutturato il vostro team?



Siamo 50 persone dedicate esclusivamente all'innovazione. Ci appoggiamo alla rete capillare di CLS per essere presenti localmente su tutto il territorio, sia nella fase di analisi che nel post-vendita.

In che modo la digitalizzazione aiuta la personalizzazione?



Grazie al nostro software proprietario, possiamo creare un'esperienza totalmente calata sui requisiti specifici di ogni singolo cliente. Ciò rende l'Experience Center uno strumento di customizzazione estrema.