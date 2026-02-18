Retelit e Microsoft lanciano infrastruttura Hybrid Cloud per il finance italiano | BusinessCommunity.it
25/02/2026

digital

Retelit e Microsoft lanciano infrastruttura Hybrid Cloud per il finance italiano

Zappi (Retelit): Hybrid Cloud su Azure Local assicura sovranità, bassa latenza e AI per Arca Fondi

Retelit e Microsoft Italia hanno annunciato la realizzazione di una nuova infrastruttura Hybrid Cloud basata su Microsoft Azure Local. Il sistema è stato concepito per rispondere alle esigenze di affidabilità, compliance normativa e controllo dei dati del settore finanziario, partendo dal caso d'uso di Arca Fondi SGR.
L'architettura è ospitata nel data center Retelit di SettimoMilanese, certificato TierIV e AI-ready. La certificazione garantisce disponibilità quasi continua, protezione avanzata e localizzazione dei dati sul territorio nazionale, elementi chiave per la sovranità informativa richieste dal risparmio gestito.

Grazie alla combinazione di cloud computing elastico e gestione locale dell'infrastruttura, la piattaforma consente a Arca Fondi SGR di avviare scenari di AI e analytics avanzati. Il posizionamento dei server vicino al punto di utilizzo riduce la latenza, velocizza le elaborazioni e permette decisioni più rapide, migliorando l'efficienza operativa.
Retelit ha seguito l'intero ciclo di progetto: consulenza, progettazione, messa in opera e gestione della soluzione Hybrid Cloud. L'obiettivo è offrire un modello replicabile per altre istituzioni finanziarie e per organizzazioni pubbliche o private che necessitano di prestazioni elevate e piena sovranità dei dati.

"Grazie alla nostra consolidata partnership strategica con Microsoft, siamo in grado di offrire soluzioni sempre all'avanguardia che combinano la potenza del cloud con l'affidabilità delle infrastrutture locali. La soluzione realizzata con Microsoft per Arca Fondi SGR dimostra come l'integrazione tra le funzionalità avanzate di Microsoft Azure e la nostra infrastruttura nazionale crei un ambiente IT flessibile e sicuro, capace di rispondere pienamente alle esigenze di sovranità, residenza dei dati e resilienza delle aziende italiane," Mimmo Zappi, Chief Commercial Officer di Retelit.
"Il progetto realizzato per Arca Fondi SGR capitalizza il più ampio impegno che Microsoft Italia e Retelit stanno dedicando ad ampliare l'adozione e la portata del Cloud Computing di nuova generazione a vantaggio di organizzazioni pubbliche e private, rispondendo a sempre più stringenti esigenze di scalabilità e affidabilità. Questa esperienza dimostra in modo concreto come l'integrazione tra Azure Local e le infrastrutture Retelit possa semplificare scenari d'innovazione anche in ottica di AI Generativa e Agentica, garantendo al contempo pieno controllo sui dati, continuità e sicurezza," Irene Sardellitti, National Technology Officer di Microsoft Italia.


"Grazie alla collaborazione con Retelit e Microsoft e all'utilizzo di Microsoft Azure Local, possiamo contare su un'infrastruttura che combina prestazioni elevate e piena sovranità del dato, due elementi fondamentali per il settore finanziario. Questa scelta rafforza il nostro posizionamento come data company innovativa: disponiamo ora di una piattaforma che abilita analisi più veloci, servizi più efficienti e un controllo totale sui nostri asset informativi, nel pieno rispetto dei requisiti normativi. È un passo strategico che accelera la nostra evoluzione e la qualità dei servizi offerti ai nostri clienti," Alberto Capecchi, Responsabile Servizio Information Technology di Arca Fondi SGR.

