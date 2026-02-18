25/02/2026 fare

MECSPE 2026 svela la fabbrica relazionale: l'innovazione che trasforma il manifatturiero

Sabato (MECSPE): l'innovazione tecnologica deve procedere di pari passo con lo sviluppo delle competenze e con la capacità delle imprese di costruire relazioni solide con il mondo accademico e con l'intera filiera

Dal 4 al 6marzo2026 MECSPE ritorna a BolognaFiere, confermandosi punto di riferimento per l'industria manifatturiera italiana. Oltre 2000 imprese, provenienti da Italia e dall'estero, parteciperanno alla 24ª edizione, divisa in 13 Saloni tematici, 15 iniziative speciali e 12 Associazioni di Categoria. L'evento si concentra su tre assi: innovazione, formazione e sostenibilità, introducendo il concetto di Fabbrica Relazionale, un modello che unisce tecnologie avanzate, capitale umano e relazioni di filiera.

- Dal 4 al 6marzo2026 a BolognaFiere si svolge la fiera.



- Più di 2000 aziende espositrici partecipano all'edizione.

- Sono previsti 13 Saloni tematici dedicati a settori specifici.

- L'agenda include 15 iniziative speciali per approfondire temi emergenti.

- 12 Associazioni di Categoria collaborano all'organizzazione.

La Fabbrica Relazionale supera la tradizionale visione tecnologica della produzione. In questo approccio, persone, macchine e sistemi digitali cooperano in tempo reale, creando organizzazioni più flessibili e collaborative. La crescente digitalizzazione, l'automazione e l'uso intensivo dei dati rendono cruciale la capacità di integrare soluzioni tecnologiche con lo sviluppo delle competenze e il dialogo tra imprese, università e centri di ricerca.





L'Osservatorio MECSPE rileva che il 73% degli imprenditori ritiene l'AI un fattore positivo per l'industria. Il 40% delle imprese ha avviato progetti in ambiti quali supervisione dei processi, assistenza clienti, pianificazione e controllo qualità, ma solo il 25% è riuscito a integrarla in modo continuo. Parallelamente, l'Osservatorio ASCOMUT segnala che il 52% delle aziende non dispone di casi d'uso chiari, mentre il 39% lamenta carenze di competenze interne. Solo il 13% ha avviato percorsi formativi strutturati sull'AI.

Il ruolo degli espositori va oltre la semplice fornitura di tecnologie. NEOS, presente a MECSPE 2026, collabora con i Prof. Flavio Tonelli e Marco Mosca dell'Università di Genova per trasferire conoscenze e sperimentare soluzioni innovative. Il progetto include lo sviluppo di NICIM AI, una piattaforma che concepisce la fabbrica come ecosistema cognitivo, in cui persone, processi e AI interagiscono mediante intelligenza distribuita.







"La Fabbrica Relazionale rappresenta il passaggio da un'intelligenza che controlla a un'intelligenza che coopera. Con NICIM AI abbiamo voluto superare i modelli tradizionali di gestione della fabbrica, costruendo una piattaforma che non governa i processi in modo rigido, ma li orchestra, mettendo in relazione persone, dati e tecnologie", afferma Paolo Campo, founder di NICIM.



"La Fabbrica Relazionale è un'innovazione che segna l'evoluzione del manifatturiero", afferma Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE. "L'innovazione tecnologica deve procedere di pari passo con lo sviluppo delle competenze e con la capacità delle imprese di costruire relazioni solide con il mondo accademico e con l'intera filiera. MECSPE vuole essere il luogo in cui queste connessioni prendono forma, offrendo alle aziende strumenti concreti per affrontare le sfide della trasformazione industriale".



Attraverso i suoi Saloni tematici, le iniziative speciali e i numerosi momenti di confronto, MECSPE 2026 si configura come un ecosistema di connessioni. Tecnologia, formazione e relazioni diventano leve per la competitività industriale, promuovendo un modello di fabbrica più connesso, collaborativo e orientato alle persone, dove AI e capitale umano crescono insieme.