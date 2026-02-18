Il 2026 del digital advertising tra omnicanalità, governance e ricerca di equilibrio | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it
Home page BusinessCommunity.it Cerca Sommario di questo numero Arretrati News Abbonamenti
BusinessCommunity.it

25/02/2026

marketing

Il 2026 del digital advertising tra omnicanalità, governance e ricerca di equilibrio

Zampori (Quantcast): combinare la creatività umana con l'efficienza del programmatic non sarà più solo un vantaggio, ma un requisito strategico

Nel 2026 gli esperti avvertono che mantenere o aumentare gli investimenti in marketing durante periodi di incertezza porta vantaggi competitivi. Le aziende che continuano a spendere, soprattutto in programmatic e omnichannel, conquistano quote di mercato quando la fiducia dei consumatori ritorna. Quantcast, leader nell'uso dell'AI per la pubblicità programmatica, sottolinea la necessità di rinnovare approcci a dati, tecnologia e media per stare un passo avanti alla concorrenza.
Il programmatic e l'omnichannel rimarranno al centro delle strategie perché riducono i costi e rispondono rapidamente ai cambiamenti di comportamento. L'AI operativa, non solo dimostrativa, consente decisioni più rapide, misurabili e orientate al risultato.

Molte piattaforme dichiarano di essere "AI powered", ma pochi offrono risultati concreti. Le soluzioni più efficaci analizzano i dati in tempo reale, ridistribuiscono i budget, ottimizzano le creatività e aggiornano il targeting senza intervento umano. I marketer più avanzati hanno già integrato questi strumenti, ma la sfida resta trovare il giusto equilibrio tra creatività umana e velocità della macchina.
Il dominio dei big tech spinge i brand a diversificare i canali. Oggi circa il 70% della spesa pubblicitaria digitale finisce nei walled garden, mentre i consumatori trascorrono la maggior parte del tempo sull'open internet. Questa concentrazione aumenta i costi, limita la portata e riduce la varietà dei contenuti. Ampliare la strategia consente di raggiungere le audience su più touchpoint, sostenendo un ecosistema più diversificato e democratico.

Sempre più aziende internalizzano le funzioni di programmatic. Il modello in-house garantisce agilità nella sperimentazione creativa, risposta più rapida alle tendenze e allineamento con gli obiettivi di business. Integrato con una pianificazione omnichannel, permette campagne coerenti su Connected TV, video online e display, ottimizzabili in tempo reale mentre gli utenti passano da social a streaming o si spostano fisicamente.
Essere capaci di coniugare innovazione consapevole ed esecuzione accurata è cruciale per massimizzare l'impatto. Non è necessario aumentare la spesa, ma è fondamentale decidere con intelligenza, connettersi con le audience giuste al momento opportuno e nel luogo più adatto.


"Quest'anno assisteremo a un'evoluzione decisiva nel digital advertising: combinare la creatività umana con l'efficienza del programmatic non sarà più solo un vantaggio, ma un requisito strategico", osserva Ilaria Zampori, VP of Southern Europe di Quantcast. "Rimpossessandosi del controllo su come e dove le campagne vengono attivate, i marketer potranno non solo incrementare in modo significativo le performance, ma soprattutto costruire relazioni più solide, autentiche e durature con il consumatore finale. Sarà questo nuovo equilibrio a definire il nuovo standard del settore".

Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

Competitività in EU: il 96% dei leader chiede più integrazione

Welfare aziendale: il motore nascosto della crescita economica delle PMI

Decreto sulla trasparenza salariale: obblighi e impatti per le imprese italiane

Intelligenza artificiale agentica: la sfida della nuova leadership aziendale

Marco Baldini (GreenYellow Italia): perché scegliere un partner energetico integrato fa la differenza

Fare Business

Finisce l'era del commerciale tradizionale. La digitalizzazione cambia tutto

Il mercato del lavoro privilegia i senior: il declino dei profili junior

AI spinge l'eCommerce B2B oltre i 1,8&8239;trilioni di euro nel 2025

Imprenditori italiani: resilienza tra burocrazia e sfide finanziarie

Come lo smartworking sta trasformando il benessere del lavoratore e la cultura aziendale

Health Industries in Italia: operazioni di Mergers e Acquisitions in crescita

Logistica; il Nord Ovest vale il 44% del fatturato italiano. Crescita, AI e sostenibilità al centro

MECSPE 2026 svela la fabbrica relazionale: l'innovazione che trasforma il manifatturiero

Marketing

Il 2026 del digital advertising tra omnicanalità, governance e ricerca di equilibrio

L'AI rivoluziona il rapporto tra brand e consumatori

Digital Marketing per Arredo e Design: l'87% dei brand punta su AI e omnichannel strutturato

Digital Business

CLS apre l'Experience Center a Segrate per il material handling

Retelit e Microsoft lanciano infrastruttura Hybrid Cloud per il finance italiano

Finanza e investimenti

Mercati globali: la bolla scoppierà o continuerà il mercato rialzista?

Gold-miner gap: perché le azioni aurifere restano sottovalutate

Azionario: rendimenti solidi del 2025 spingono verso una diversificazione globale nel 2026

Scegli il tuo veleno: geopolitica o intelligenza artificiale

Sport Business

Juventus lancia Juventus Forward: l'ecosistema d'innovazione che vuole cambiare il calcio

Leisure

Cinque generazioni e un segreto per fare grandi vini - Vinitor Sapiens

Capitalizzare il capitale umano con l'AI - Libro ''Leadership e capitale umano''

Il software non è più quello di una volta - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <