18/02/2026 digital

Alibaba Cloud e AI spingono Milano Cortina 2026

Feifei Li (Alibaba Cloud): la partnership trasforma i giochi in un banco di prova per il cloud e l'IA

Milano Cortina 2026 si afferma come laboratorio vivente per l'adozione su larga scala di cloud e Intelligenza Artificiale. Alibaba Cloud, quarto provider cloud globale, è il partner tecnologico ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale dal 2017 e fornisce l'infrastruttura che supporta la trasmissione, la logistica e la produzione di contenuti dell'evento. La migrazione al cloud ha raggiunto il 70% della distribuzione, ben oltre la stima iniziale del 25%, consentendo la gestione di oltre 6.500 ore di video con una latenza inferiore a 200 ms tra i data center di Francoforte e le emittenti internazionali.



"Al tempo molti nell'industria ci hanno preso per pazzi ed è stato allora che abbiamo trovato un partner come Alibaba a credere nella nostra visione", ha dichiarato Yiannis Exarchos CEO dell'Olympic Broadcasting Services. L'effetto per le imprese è la possibilità di editare contenuti da qualsiasi postazione, anche da un taxi, senza tornare in sede.

L'AI di Alibaba, denominata Qwen, è al centro di soluzioni operative avanzate. Il sistema Automatic Media Description (AMD), basato sul modello multimodale Qwen-VL, analizza i video in tempo reale, riconosce atleti e momenti chiave, e genera automaticamente metadati per la distribuzione. Feifei Li, Senior Vice President di Alibaba Cloud Intelligence Group, ha anche descritto un'applicazione logistica che assegna veicoli in base alla domanda istantanea, eliminando corse a vuoto e riducendo l'impatto energetico. Per i manager, ciò si traduce in costi operativi più bassi e una minore impronta ambientale.





Un altro aspetto cruciale riguarda la sovranità dei dati. Li avverte che i modelli "a pesi chiusi" incorporano dati sensibili nei parametri del provider, potenzialmente a beneficio dei concorrenti. Al contrario, l'approccio "open-weight" di Qwen permette alle aziende di affinare il modello sui propri dati senza perderne il controllo, garantendo così la protezione della proprietà intellettuale.

Il caso Milano Cortina 2026 offre una lezione concreta per l'Europa, che sta definendo una strategia di autonomia digitale. Li richiama la costruzione di Roma per sottolineare che la sovranità tecnologica richiede passi graduali e una pluralità di partner, evitando la dipendenza da un unico fornitore.







Per le organizzazioni italiane, i giochi rappresentano un'opportunità per osservare come l'integrazione di cloud e AI possa ottimizzare processi industriali complessi, migliorare la sostenibilità e rafforzare la competitività sul mercato globale.

