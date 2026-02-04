11/02/2026 leisure

Philadelphia 2026: celebrazioni America250, sport globale e cultura in fermento

Tutti da scoprire gli eventi del 250° anniversario della fondazione degli USA: tra storia, arte, cultura, sport e gastronomia

Philadelphia si prepara a vivere un anno straordinario nel 2026, segnato dal 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti e da una serie di appuntamenti internazionali. Le celebrazioni di America250, gli eventi sportivi di portata mondiale e le novità culturali rendono la città una meta imperdibile per i viaggiatori provenienti dall'Italia, con voli diretti stagionali da Roma e Milano.

Il programma dedicato a America250 prende avvio a gennaio con 52 Weeks of Firsts, una serie di iniziative settimanali che mette in luce le innovazioni nate a Philadelphia. Tra le settimane più emblematiche figurano la "Prima società abolizionista degli Stati Uniti", il "Primo ospedale degli Stati Uniti", la "Prima mostra floreale", il "Primo stadio d'America" e la "Prima bandiera americana". Parallelamente, l'iniziativa Bells Across PA vede installazioni a forma di campana in vetroresina sparpagliate tra le città della Pennsylvania per tutta la durata dell'anniversario. Non va infatti dimanticato che la città ospita la celeberrima Liberty Bell. Il National Constitution Center inaugura le gallerie permanenti America's Founding e The Separation of Powers, mentre il Museum of the American Revolution presenta The Declaration's Journey, un percorso che analizza l'influenza globale della Dichiarazione d'Indipendenza del 1776.



Nel panorama sportivo, Philadelphia diventa capitale mondiale dello sport con tre appuntamenti di rilievo. La FIFA World Cup 2026 prevede, il 4 luglio, un match degli ottavi di finale nella città, affiancato dal FIFA Fan Festival che offrirà eventi culturali, musicali e gastronomici gratuiti per i tifosi. Dal 11 al 17 maggio, l'Aronimink Golf Club ospita il PGA Championship, uno dei quattro major del golf mondiale. Il 14 luglio, invece, il Citizens Bank Park accoglie il 96° MLB All-Star Game, con una settimana di attività per i fan e il tradizionale Home Run Derby.





Sul fronte culturale, le novità non mancano. Dal 14 febbraio, il Franklin Institute lancia una mostra immersiva in anteprima mondiale in collaborazione con Universal, dedicata ai parchi tematici del gruppo. La Benjamin Franklin Parkway accoglie i Calder Gardens, il primo grande intervento artistico sulla zona da oltre un decennio. Il Philadelphia Art Museum e la Pennsylvania Academy of the Fine Arts presentano la mostra congiunta A Nation of Artists, che riunisce oltre 1.000 opere di tre secoli di creatività americana. Dal 30 maggio al 4 luglio, il festival What Now 2026 trasforma i quartieri della città in una galleria a cielo aperto con più di 30 commissioni e performance. Nel 2025, la Guida Michelin ha premiato tre ristoranti con una Stella, dieci con il titolo Bib Gourmand e ventuno tra i "Recommended", mentre un esercizio ha ottenuto la Michelin Green Star per l'impegno nella sostenibilità.







Infine, Philadelphia celebra il 50° anniversario del film Rocky, soprannominato "The Italian Stallion". Il Philadelphia Art Museum ospita l'esposizione "Rising Up: Rocky and the Making of Monuments", con più di 150 opere e cimeli dedicati al simbolo dell'underdog che ha definito lo spirito della città.





Foto: ©PHLCVB



