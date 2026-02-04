Robot umanoidi: un mercato da 2,7 miliardi a 70 miliardi entro il 2035 | BusinessCommunity.it
11/02/2026

Robot umanoidi: un mercato da 2,7 miliardi a 70 miliardi entro il 2035

Passoni (SIR Robotics): non si tratta di sostituire il lavoro umano, ma di liberare tempo e valore, restituendo centralità al talento delle persone e aprendo nuove possibilità per l'industria italiana

Research Nester segnala che il valore globale dei robot umanoidi ha superato i 2,7 miliardi di euro nel 2025. Le proiezioni indicano un balzo a 70 miliardi entro il 2035, con un incremento complessivo superiore al 2.500% e un tasso di crescita annuo del 38%. Questa espansione sta trasformando settori tradizionali e aprendo nuove opportunità di automazione avanzata.
In Italia, il World Robotics Report 2025 dell'International Federation of Robotics (IFR) registra 8.783 nuovi robot industriali installati nel 2024. La densità raggiunge 228 robot ogni 10.000 dipendenti manifatturieri, posizionando il Paese al secondo posto in Europa. Il Piano Transizione 4.0 ha preparato il terreno, ma la robotica umanoide rappresenta ora il salto evolutivo, passando da bracci fissi a collaboratori mobili e intelligenti.

SIR Robotics, integratore globale di sistemi robotici con sede a Modena, mette a disposizione la gamma più completa di robot umanoidi. L'azienda combina quaranta anni di esperienza con un approccio open source, permettendo a ogni cliente di definire, costruire e programmare i robot secondo esigenze specifiche. Il supporto copre l'intero ciclo, dalla configurazione iniziale alla messa in opera, con personalizzazioni sia hardware che software.
"Abbiamo voluto portare in Italia non solo la tecnologia, ma l'intelligenza dei robot umanoidi", dichiara Davide Passoni, CEO di SIR Robotic Solutions for Innovators. "Grazie al nostro Data Factory, siamo riusciti a sviluppare un ecosistema robotico che apprende, si adatta e collabora con le persone in modo naturale. Il nostro know-how italiano ci permette di offrire un supporto completo: quando un robot arriva, deve imparare esattamente ciò di cui ha bisogno. Se un'azienda opera, ad esempio, nel biomedicale, configuriamo il robot per assemblare con precisione millimetrica quei componenti specifici; se serve integrare una mano robotica su un braccio meccanico esistente, gestiamo l'integrazione sia hardware che software. È come un tessuto raffinato cucito su misura per ogni realtà. Non si tratta di sostituire il lavoro umano, ma di liberare tempo e valore, restituendo centralità al talento delle persone e aprendo nuove possibilità per l'industria italiana".

Secondo il Prof. Bruno Siciliano dell'Università di Napoli Federico II, "L'Italia ha tutte le carte in regola per diventare protagonista nella robotica umanoide" Siciliano. "Eccellenza ingegneristica, tradizione manifatturiera e capacità di innovazione ci permettono di competere ai massimi livelli globali. La combinazione tra eccellenza ingegneristica, tradizione manifatturiera e capacità di innovazione ci permette di competere ai massimi livelli globali. Il lavoro di SIR dimostra che possiamo non solo utilizzare queste tecnologie, ma svilupparle e adattarle alle nostre esigenze specifiche, creando un modello di collaborazione uomo-robot".


I primi sei modelli della gamma includono:

- A2 Ultra: robot alto 170 cm, pesa 70 kg, ideale per accoglienza commerciale e hospitality, può scattare foto, servire bevande e muoversi tra le persone.
- OmniHand 2025: mano robotica avanzata per automazione industriale, esegue avvitamento, sollevamento e manipolazione di oggetti complessi con precisione millimetrica.
- X2 Ultra: robot umanoide dedicato all'intrattenimento, interagisce dinamicamente con il pubblico per esperienze personalizzate.
- D1 Ultra: robot quadrupede simile a un cane, dotato di videosorveglianza intelligente e rilevamento anomalie in tempo reale, adatto a sicurezza interna ed esterna.

- D1 UltraW: versione potenziata del D1 Ultra, offre capacità avanzate di videosorveglianza e monitoraggio per scenari di sicurezza più complessi.
Cleaner è un robot speciale progettato per pulire autonomamente ambienti complessi, muovendosi con sicurezza senza bisogno di supervisione.

