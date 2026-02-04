Fabio Barchiesi (CDP): Fondo Nazionale Strategico Indiretto vera opportunità per le nostre PMI  | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it
Home page BusinessCommunity.it Cerca Sommario di questo numero Arretrati News Abbonamenti
BusinessCommunity.it

11/02/2026

cover

Fabio Barchiesi (CDP): Fondo Nazionale Strategico Indiretto vera opportunità per le nostre PMI 

Un fondo di fondi per supportare le imprese che vogliono crescere e capitalizzarsi

L'economia italiana si trova a un bivio cruciale: trasformare il suo straordinario tessuto di Piccole e Medie Imprese (PMI) in campioni globali. Nonostante siano realtà dinamiche, innovative e profondamente radicate nei territori, queste aziende soffrono storicamente di un gap dimensionale e di una cronica sottocapitalizzazione, restando spesso ancorate al solo debito bancario.
Per questo motivo nasce il Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI), un nuovo progetto che rientra nell'alveo dello strumento Patrimonio Rilancio, promosso nel 2020 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Cassa Depositi e Prestiti, e ha l'obiettivo di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane, rilanciando anche il trend delle Ipo (quotazione delle società) sul listino di Borsa Italiana (parte integrante del Gruppo Euronext, partecipato da Cassa Depositi e Prestiti), sviluppando così il mercato dei capitali nazionale. Per colmare questo divario, il Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI) si propone come un volano per iniettare capitale proprio e favorire lo sbarco a Piazza Affari.



Un tessuto economico d'eccellenza, ma frammentato

Il paradosso italiano è evidente: possediamo un settore del wealth management tra i più solidi d'Europa e un alto tasso di risparmio delle famiglie, ma il nostro mercato azionario rimane sottodimensionato. Poche grandi società concentrano la quasi totalità della capitalizzazione, lasciando la vasta maggioranza delle PMI in una posizione marginale. Non possiamo non considerare che la crescita dell'economia italiana dipende in larga parte dalla capacità delle sue imprese di fare un salto dimensionale. Molte sono realtà eccellenti, ma soffrono di una struttura finanziaria troppo sbilanciata sul debito bancario e un capitale proprio nettamente inferiore rispetto a Paesi come USA o Regno Unito.

Come sottolineato da Fabio Barchiesi, Amministratore Delegato di CDP Equity e vice direttore generale di CDP, che del Fondo è stato artefice e sostenitore, "Cassa Depositi e Prestiti ha voluto e contribuito a strutturare il FNSI come iniziativa di sistema, con la finalità di ridare nuova linfa al mercato dei capitali italiano e di sostenere in modo concreto le PMI, che rappresentano l'ossatura storica, produttiva e occupazionale dell'imprenditoria nazionale. Naturalmente valuteremo se integrare questo strumento, se proporlo di nuovo negli stessi modi e nelle stesse forme oppure con qualche correttivo se dovesse rivelarsi opportuno". Iniziativa di sistema significa cercare partner che possano far crescere le aziende italiane.



La sinergia tra capitale pubblico e privato

L'architettura del Fondo è pensata per massimizzare l'impatto sull'economia reale attraverso una logica di leverage (leva finanziaria). Il FNSI può sottoscrivere fino al 49% delle quote di ogni nuovo fondo, con un ticket d'investimento minimo di 35 milioni di euro. Questo meccanismo impone che almeno il 51% delle risorse sia raccolto presso investitori privati, garantendo una responsabilità condivisa nel supporto alle PMI.
L'obiettivo finale è ambizioso: creare una base di circa dieci fondi capaci di agire in modo coordinato per rilanciare le quotazioni a Piazza Affari, fornendo stabilità e liquidità al mercato.


Ovviamente il focus è sulle PMI. Infatti, almeno il 70% delle risorse deve essere investito in società quotate in Italia, escludendo il FTSE MIB e i settori finanziari e assicurativi. Lo scopo è quindi sostenere le aziende per condurle all'IPO.
In questo contesto, i gestori possono agire come anchor investors, facilitando le nuove quotazioni con offerte primarie di almeno 10 milioni di euro.
La crescita delle imprese non è un processo immediato, specialmente di fronte a sfide strutturali come la transizione energetica o l'intelligenza artificiale. Per questo, il FNSI adotta un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo, stimato tra i 5 e i 7 anni.

Questa strategia si riflette nella data di liquidazione finale del fondo, fissata al 31 dicembre 2032.


Le SGR coinvolte in FNSI

Il progetto ha già raccolto l'adesione di numerosi player del risparmio gestito, attualmente in diverse fasi del processo di approvazione e autorizzazione.
SGR già autorizzate e approvate: Eurizon, Generali Investment, Amundi, Miria.
Fondi autorizzati dalla vigilanza: Algebris, Anima, Equita.
In fase di approvazione: Arca (fase avanzata), AcomeA, Anthilia, Azimut, Ersel, Quaestio, Banor.
A giudicare dai numeri e dai nomi, il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti Equity ha riscosso molto più che l'attenzione da parte degli operatori, perché si dimostra che il Fondo Nazionale Strategico Indiretto non è solo una mossa finanziaria, ma fa parte di un disegno più ampio per rafforzare l'ossatura produttiva del Paese per aggiungere valore al Paese.



Visione industriale e capitale paziente

Le sfide odierne, dall'intelligenza artificiale alla transizione energetica, non sono cicliche, ma trasformazioni strutturali che richiedono tempo e coerenza. Per questo motivo, il FNSI adotta un orizzonte di medio-lungo periodo (5-7 anni), agendo come un investitore istituzionale paziente.
Fabio Barchiesi delinea così la visione del Gruppo CDP: "In un contesto in cui l'Italia ha ritrovato credibilità e stabilità su scala internazionale come certificato anche dalle agenzie di rating, adesso la vera sfida è trasformare questa fiducia in capitale e il capitale in crescita reale, sostenibile e duratura. Ed è proprio questo il ruolo del Gruppo CDP che ha nel suo DNA la capacità di abilitare, orientare e rendere più efficiente l'ecosistema produttivo".

Servono quindi strumenti che permettano di valorizzare il sistema produttivo. "Strumenti come il FNSI - ha aggiunto Barchiesi - vanno in questa direzione: catalizzare risorse, ridurre le fragilità strutturali del mercato dei capitali e creare le condizioni perché le PMI italiane possano crescere, quotarsi, restare sul mercato e generare valore. Perché la crescita non si improvvisa. Si costruisce nel tempo, con capitale paziente, visione industriale e responsabilità condivisa tra pubblico e privato".

Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

2026 anno della compliance digitale: come orientarsi tra le nuove normative UE

Leadership AI: strategie per guidare il cambiamento con umanità

C-Suite Barometer 2026: Italia sopra la media globale su IA, cybersecurity e internazionalizzazione

Robot umanoidi: un mercato da 2,7 miliardi a 70 miliardi entro il 2035

Fabio Barchiesi (CDP): Fondo Nazionale Strategico Indiretto vera opportunità per le nostre PMI

Fare Business

Tesoreria aziendale: come la frammentazione erode i profitti

I dieci trend che ridefiniranno l'economia circolare

Italia guida la fiducia nel luxury: AI e innovazione al centro delle strategie

5 competenze chiave per la leadership multigenerazionale

Crescente fuga dal lavoro d'ufficio: il ruolo di salari e benessere

Pagamenti puntuali in Italia al 43,4% nel Q4 2025: segnali di stabilità per le imprese

Intelligenza artificiale: le cinque spinte che cambieranno la PA nel 2026

Calo del 15% nel fatturato della componentistica auto italiana nel 2025

IA e lavoro ibrido guidano la crescita per i CEO

Mergers and Acquisitions: stabilità, crescita dei mega-deal e ruolo trainante dell'AI

Marketing

Customer care: quando il contatto umano è preferibile

Adv: GenAI sfida la creatività umana. I dati di Taboola mostrano risultati sorprendenti

I 10 brand più forti nel 2026: tech al vertice

Digital Business

SentinelOne spiega le difese contro gli attacchi AI agentici

La sovranità dei dati come priorità strategica per le imprese moderne

Finanza e investimenti

Mercati: lo scenario centrale resta costruttivo

L'economia dell'attenzione spinge gli investitori verso l'IA e la concentrazione di mercato

Il mercato rialzista delle obbligazioni e il ruolo dello yield is destiny

Sport Business

Sport in Italia: un mercato da 32miliardi di euro, 38milioni di praticanti e nuove sfide infrastrutturali

Leisure

Philadelphia 2026: celebrazioni America250, sport globale e cultura in fermento

La qualità dei Vignaioli del Morellino di Scansano e il successo in Maremma - Vinitor Sapiens

Libro ''Campioni a sorpresa'': come lo sport ispira il management di successo

Cultura digitale e AI in azienda: siamo davvero pronti? - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <