Tesoreria aziendale: come la frammentazione erode i profitti

Tandowsky (Adyen): i CFO oggi puntano a migliorare l'intero flusso che va dai pagamenti in ingresso a quelli in uscita, mettendo al centro la customer experience

Il Treasury Report realizzato da Adyen e Boston Consulting Group evidenzia che la crescente frammentazione delle relazioni bancarie e dei canali di pagamento sta trasformando la tesoreria aziendale da risorsa strategica a fonte di inefficienze operative. Il risultato principale dell'indagine, basata su quasi 300 interviste a CFO e responsabili di tesoreria in Nord America ed Europa, è che la moltiplicazione di conti e provider riduce drasticamente la visibilità sulla liquidità, aumenta il fabbisogno di capitale circolante e penalizza i rendimenti sui saldi disponibili. Allo stesso tempo, i dirigenti finanziari vedono nella consolidazione dei flussi un'opportunità per generare vantaggi operativi ed economici.



- Molteplici relazioni bancarie e di pagamento: le imprese gestiscono in media cinque-sei rapporti bancari e più di 40 conti distinti, oltre a 12 provider di pagamento (sei per i pay-in e sei per i payout).

- Costo della complessità: la frammentazione limita la liquidità disponibile, eleva il capitale circolante richiesto e diminuisce i rendimenti sui saldi positivi, incidendo sulla flessibilità finanziaria e sull'innovazione.

- Problema a livello enterprise: una su quattro aziende fatica a ottimizzare liquidità e capitale circolante; il 48% dei CFO indica la previsione della liquidità data-driven come la principale sfida.

- Incertezza e rischio: il controllo operativo - approvazione pagamenti, esecuzione transazioni e riconciliazione - è la criticità più segnalata; il 18% dei CFO cita la rapidità dei flussi di pagamento come ostacolo principale.





- Onere operativo: i team di tesoreria impiegano il 10% del tempo per visualizzare i conti, il 13% per gestire le relazioni bancarie e oltre il 20% per amministrare pay-in e payout, destinando risorse a compiti a basso valore aggiunto.

"I responsabili della tesoreria stanno andando oltre l'ottimizzazione della liquidità come attività isolata: oggi puntano a migliorare l'intero flusso che va dai pagamenti in ingresso a quelli in uscita, mettendo al centro la customer experience. Questo cambiamento segnerà l'evoluzione della funzione finance", afferma Ethan Tandowsky, CFO di Adyen. Il documento segnala una tendenza strutturale verso l'unificazione dei flussi finanziari. Il 74% degli intervistati prevede l'adozione di soluzioni integrate capaci di coprire l'intero ciclo della liquidità, mentre l'88% è disposto a ridurre il numero di provider per semplificare l'ecosistema.







"La tesoreria aziendale sta vivendo una fase di grande cambiamento. Oggi abbiamo a disposizione provider affidabili, tecnologie all'avanguardia, infrastrutture di pagamento efficienti e una crescente volontà di integrare e migliorare la funzione finance. È il momento per i CFO di pretendere di più dalla propria tesoreria e dai partner che la supportano", conclude Stanislas Nowicki, Managing Director e Partner di Boston Consulting Group.

