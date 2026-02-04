11/02/2026 idee

Leadership AI: strategie per guidare il cambiamento con umanità

Randy Zuckerberg ospite al WOBI on AI & Business Transformation del 9 giugno

WOBI organizza il convegno Leadership and Strategy in the Age of Artificial Intelligence il 9giugno 2026 al Teatro Lirico Gaber di Milano. Migliaia di dirigenti ascolteranno esperti internazionali come Randi Zuckerberg, Mitchell Weiss, Tricia Wang e Jason Wild. L'obiettivo è fornire strumenti pratici per guidare la trasformazione organizzativa tramite AI.

Nel suo intervento principale, Randi Zuckerberg illustrerà come la leadership debba evolversi in un contesto dominato dall'Intelligenza Artificiale. Partendo dal suo percorso personale, dalla musica al marketing e poi a Facebook, ha mostrato che la capacità di reinventarsi è ormai una necessità per ogni dirigente.



Pensare gli errori della fase Web2.0, quando l'innovazione è stata lanciata senza una visione a lungo termine. "L'innovazione senza lungimiranza porta alla dipendenza, alla polarizzazione e alla perdita di fiducia". Con l'AI, è necessario progettare in modo intenzionale, coinvolgere più voci e chiedersi non solo cosa può fare la tecnologia, ma cosa dovrebbe fare.

Zuckerberg ha sempre evidenziato tre azioni chiave per i leader di oggi: sperimentare, promuovere la diversità di prospettive e valorizzare il potere delle storie umane, andando a ipotizzare un nuovo modello di leadership basato su curiosità, coraggio, progresso costante e progettazione empatica.





- Promuovere il gioco e la sperimentazione. Provare nuovi strumenti. Scatenarsi. Modellare l'apprendimento ad alta voce. - Sostenere voci diverse. L'intelligenza artificiale deve essere plasmata da un ampio spettro di prospettive per evitare di amplificare vecchi pregiudizi. - Affidarsi alla narrazione. Le storie umane, confuse, emozionanti, reali, sono ciò che ci differenzia in un mondo di perfetta logica meccanica.

Come madre di tre figli, maratoneta e artista, Zuckerberg punta sempre l'attenzione sugli aspetti della vita che l'intelligenza artificiale non può sostituire: connessione, resilienza, gioia, mettendo in guardia dal creare un mondo in cui la vita digitale è più avvincente di quella reale e ha invitato i leader a preservare la ricchezza dell'esperienza umana.







"La nostra sfida", ha affermato, "non è solo stare al passo con l'intelligenza artificiale. È rimanere radicati nelle parti di noi stessi che nessun algoritmo può replicare".

Il programma prevede ulteriori interventi su AI & Innovation, AI & Strategy e AI & The Future of Work, con sponsor principali e featured sponsor che sostengono l'iniziativa.

L'evento si configura come un punto di riferimento per chi desidera tradurre le potenzialità dell'AI in vantaggi concreti per le proprie organizzazioni.

