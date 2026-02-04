Leadership AI: strategie per guidare il cambiamento con umanità | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it
Home page BusinessCommunity.it Cerca Sommario di questo numero Arretrati News Abbonamenti
BusinessCommunity.it

11/02/2026

idee

Leadership AI: strategie per guidare il cambiamento con umanità

Randy Zuckerberg ospite al WOBI on AI & Business Transformation del 9 giugno

WOBI organizza il convegno Leadership and Strategy in the Age of Artificial Intelligence il 9giugno 2026 al Teatro Lirico Gaber di Milano. Migliaia di dirigenti ascolteranno esperti internazionali come Randi Zuckerberg, Mitchell Weiss, Tricia Wang e Jason Wild. L'obiettivo è fornire strumenti pratici per guidare la trasformazione organizzativa tramite AI.
Nel suo intervento principale, Randi Zuckerberg illustrerà come la leadership debba evolversi in un contesto dominato dall'Intelligenza Artificiale. Partendo dal suo percorso personale, dalla musica al marketing e poi a Facebook, ha mostrato che la capacità di reinventarsi è ormai una necessità per ogni dirigente.

Pensare gli errori della fase Web2.0, quando l'innovazione è stata lanciata senza una visione a lungo termine. "L'innovazione senza lungimiranza porta alla dipendenza, alla polarizzazione e alla perdita di fiducia". Con l'AI, è necessario progettare in modo intenzionale, coinvolgere più voci e chiedersi non solo cosa può fare la tecnologia, ma cosa dovrebbe fare.
Zuckerberg ha sempre evidenziato tre azioni chiave per i leader di oggi: sperimentare, promuovere la diversità di prospettive e valorizzare il potere delle storie umane, andando a ipotizzare un nuovo modello di leadership basato su curiosità, coraggio, progresso costante e progettazione empatica.

- Promuovere il gioco e la sperimentazione. Provare nuovi strumenti. Scatenarsi. Modellare l'apprendimento ad alta voce. - Sostenere voci diverse. L'intelligenza artificiale deve essere plasmata da un ampio spettro di prospettive per evitare di amplificare vecchi pregiudizi. - Affidarsi alla narrazione. Le storie umane, confuse, emozionanti, reali, sono ciò che ci differenzia in un mondo di perfetta logica meccanica.
Come madre di tre figli, maratoneta e artista, Zuckerberg punta sempre l'attenzione sugli aspetti della vita che l'intelligenza artificiale non può sostituire: connessione, resilienza, gioia, mettendo in guardia dal creare un mondo in cui la vita digitale è più avvincente di quella reale e ha invitato i leader a preservare la ricchezza dell'esperienza umana.


"La nostra sfida", ha affermato, "non è solo stare al passo con l'intelligenza artificiale. È rimanere radicati nelle parti di noi stessi che nessun algoritmo può replicare".
Il programma prevede ulteriori interventi su AI & Innovation, AI & Strategy e AI & The Future of Work, con sponsor principali e featured sponsor che sostengono l'iniziativa.
L'evento si configura come un punto di riferimento per chi desidera tradurre le potenzialità dell'AI in vantaggi concreti per le proprie organizzazioni.

Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

2026 anno della compliance digitale: come orientarsi tra le nuove normative UE

Leadership AI: strategie per guidare il cambiamento con umanità

C-Suite Barometer 2026: Italia sopra la media globale su IA, cybersecurity e internazionalizzazione

Robot umanoidi: un mercato da 2,7 miliardi a 70 miliardi entro il 2035

Fabio Barchiesi (CDP): Fondo Nazionale Strategico Indiretto vera opportunità per le nostre PMI

Fare Business

Tesoreria aziendale: come la frammentazione erode i profitti

I dieci trend che ridefiniranno l'economia circolare

Italia guida la fiducia nel luxury: AI e innovazione al centro delle strategie

5 competenze chiave per la leadership multigenerazionale

Crescente fuga dal lavoro d'ufficio: il ruolo di salari e benessere

Pagamenti puntuali in Italia al 43,4% nel Q4 2025: segnali di stabilità per le imprese

Intelligenza artificiale: le cinque spinte che cambieranno la PA nel 2026

Calo del 15% nel fatturato della componentistica auto italiana nel 2025

IA e lavoro ibrido guidano la crescita per i CEO

Mergers and Acquisitions: stabilità, crescita dei mega-deal e ruolo trainante dell'AI

Marketing

Customer care: quando il contatto umano è preferibile

Adv: GenAI sfida la creatività umana. I dati di Taboola mostrano risultati sorprendenti

I 10 brand più forti nel 2026: tech al vertice

Digital Business

SentinelOne spiega le difese contro gli attacchi AI agentici

La sovranità dei dati come priorità strategica per le imprese moderne

Finanza e investimenti

Mercati: lo scenario centrale resta costruttivo

L'economia dell'attenzione spinge gli investitori verso l'IA e la concentrazione di mercato

Il mercato rialzista delle obbligazioni e il ruolo dello yield is destiny

Sport Business

Sport in Italia: un mercato da 32miliardi di euro, 38milioni di praticanti e nuove sfide infrastrutturali

Leisure

Philadelphia 2026: celebrazioni America250, sport globale e cultura in fermento

La qualità dei Vignaioli del Morellino di Scansano e il successo in Maremma - Vinitor Sapiens

Libro ''Campioni a sorpresa'': come lo sport ispira il management di successo

Cultura digitale e AI in azienda: siamo davvero pronti? - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <