11/02/2026 idee

C-Suite Barometer 2026: Italia sopra la media globale su IA, cybersecurity e internazionalizzazione

Savoia e Romano (Forvis Mazars): l'innovazione tecnologica diventa davvero un acceleratore di crescita solo quando è accompagnata da solide strategie di governance, sicurezza e controllo

Il C-Suite Barometer 2026 di Forvis Mazars evidenzia che le imprese italiane stanno accelerando la trasformazione digitale con un approccio più consapevole rispetto alla media globale. L'adozione della intelligenza artificiale avanza in parallelo a una maggiore attenzione alla sicurezza dei dati e alla gestione del rischio, posizionando l'Italia al di sopra della media mondiale.

La tecnologia rimane la priorità strategica per i dirigenti italiani nei prossimi tre-cinque anni: il 52% la indica come obiettivo principale, contro il 39% della media globale. L'80% delle aziende italiane dichiara di avere una strategia di trasformazione tecnologica attiva entro il 2025, superando il 74% a livello internazionale e registrando un incremento di 18 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Tra gli investimenti, il 74% dei CEO italiani considera la intelligenza artificiale una priorità, insieme al rafforzamento della governance tecnologica e delle capacità di gestione del rischio.



L'AI è ormai integrata nei processi decisionali e operativi. L'80% delle imprese ha riorganizzato i propri team per sfruttare la tecnologia, impiegandola per il forecasting (75%), la cybersecurity (66%) e la customer experience (66%). Questo indice di maturità dimostra come l'adozione dell'AI sia accompagnata da una riprogettazione consapevole dei modelli organizzativi.

Sul fronte della protezione dei dati, il 71% dei dirigenti italiani dichiara i propri dati "completamente protetti", valore superiore di 11 punti rispetto alla media globale. La cybersecurity si conferma come ambito con il più alto ritorno atteso sugli investimenti, diventando un fattore abilitante cruciale per l'innovazione.





"I dati del C-Suite Barometer confermano che le imprese italiane stanno accelerando sull'intelligenza artificiale con un approccio sempre più strutturato e consapevole. L'attenzione alla sicurezza dei dati e alla governance tecnologica non è più un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per innovare in modo sostenibile. È un segnale importante: l'innovazione tecnologica diventa davvero un acceleratore di crescita solo quando è accompagnata da solide strategie di governance, cybersecurity e controllo, afferma Luca Savoia, Consulting Leader, Forvis Mazars.



In un contesto internazionale segnato da incertezza economica e tensioni geopolitiche, l'87% dei leader italiani guarda con fiducia al 2026. Oltre l'80% delle aziende ha piani di crescita all'estero e il 60% ha aggiunto nuovi Paesi target, contro il 51% della media globale. I mercati di maggior interesse includono Germania, Francia, Emirati Arabi Uniti e Cina, con un approccio più offensivo rispetto ai concorrenti internazionali.







Nove leader su dieci in Italia si dichiarano fiduciosi nella gestione dei costi legati alle tariffe commerciali, con il 32% molto fiducioso. Per far fronte a queste sfide, le imprese puntano su nuove efficienze operative, consolidamento delle attività, diversificazione delle risorse e offshoring, allineandosi alle best practice globali.

Parallelamente agli investimenti tecnologici, il 59% dei decisori italiani prevede di aumentare gli investimenti in risorse umane, colmando il divario con il 69% globale. Questa spinta riconosce la necessità di sviluppare competenze adeguate per accompagnare l'adozione dell'AI e sostenere la trasformazione nel tempo.

Rossana Romano, Chief People Officer, Forvis Mazars, conclude: "In un contesto di forte trasformazione tecnologica, il vero fattore distintivo resta la capacità delle organizzazioni di attrarre, sviluppare e trattenere i talenti. I risultati del Barometro mostrano come le imprese italiane stiano comprendendo sempre di più che l'adozione dell'IA deve andare di pari passo con investimenti mirati sulle persone e sulle competenze. Solo mettendo i talenti al centro è possibile sostenere l'innovazione, accompagnare il cambiamento e costruire una crescita sostenibile e duratura".



.