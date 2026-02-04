IA e lavoro ibrido guidano la crescita per i CEO | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it
Home page BusinessCommunity.it Cerca Sommario di questo numero Arretrati News Abbonamenti
BusinessCommunity.it

11/02/2026

fare

IA e lavoro ibrido guidano la crescita per i CEO

Dixon (IWG): consentendo alle persone di trascorrere più tempo lavorando vicino a dove vivono e vogliono essere, i leader possono ottimizzare costi e produttività

Il nuovo studio State of the C-Suite di International Workplace Group (IWG) mostra che quasi tutti i CEO (95%) guardano al 2026 con ottimismo, mentre l'intera dirigenza (100%) ritiene cruciale il controllo della spesa. I CFO prevedono una riduzione media dei budget pari al 10%. Per conciliare crescita e disciplina finanziaria, i top manager si affidano a due leve strategiche: intelligenza artificiale e lavoro ibrido.
Le soluzioni basate su IA consentono di contenere i costi operativi tra il 20% e il 40%, mentre il lavoro flessibile può ridurre le spese immobiliari fino al 55%. I risparmi generati vengono reinvestiti in aree prioritarie: l'83% della C-Suite prevede investimenti massicci in IA/automazione e in strumenti per la produttività, entrambi al 82% delle scelte strategiche per il 2026.

Il modello tradizionale dell'ufficio centrale è in fase di revisione. L'83% dei CEO permette ai team di operare da più sedi, favorendo una rete di spazi distribuiti anziché un unico hub. I vantaggi includono minori tempi di pendolarismo, accesso a talenti più ampi, maggiore soddisfazione dei dipendenti e costi immobiliari più contenuti. Per il 2026, il 56% dei leader predilige contratti di locazione a breve termine, mentre il 54% opta per soluzioni di co-working e membership.
"Non si tratta più di scegliere se lavorare da casa o dall'ufficio", ha dichiarato Mark Dixon, Fondatore e CEO di International Workplace Group. "Riducendo i costosi spostamenti quotidiani verso uffici lontani e consentendo alle persone di trascorrere più tempo lavorando vicino a dove vivono e vogliono essere, i leader possono ottimizzare costi e produttività, aumentare la soddisfazione e la fidelizzazione dei dipendenti e ottenere un migliore ritorno sull'investimento. E mentre i benefici per le aziende sono chiari, un'altra nostra ricerca dimostra che anche i dipendenti possono risparmiare fino a 30.000 dollari all'anno lavorando vicino a casa, in spazi professionali di alta qualità nel cuore delle loro comunità locali".

La crescita della rete IWG conferma la tendenza: nel 2024 sono state aggiunte 624 nuove sedi a livello globale, a dimostrazione della crescente domanda di modelli di lavoro più agili e vicini alle esigenze delle persone.
- L'AI riduce i costi operativi dal 20% al 40%.
- Il lavoro ibrido abbassa le spese immobiliari fino al 55%.
- L'83% della C-Suite investirà in IA/automazione.
- L'82% destinerà risorse a strumenti di produttività.
- Il 56% dei CEO sceglierà contratti di locazione a breve termine.


Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

2026 anno della compliance digitale: come orientarsi tra le nuove normative UE

Leadership AI: strategie per guidare il cambiamento con umanità

C-Suite Barometer 2026: Italia sopra la media globale su IA, cybersecurity e internazionalizzazione

Robot umanoidi: un mercato da 2,7 miliardi a 70 miliardi entro il 2035

Fabio Barchiesi (CDP): Fondo Nazionale Strategico Indiretto vera opportunità per le nostre PMI

Fare Business

Tesoreria aziendale: come la frammentazione erode i profitti

I dieci trend che ridefiniranno l'economia circolare

Italia guida la fiducia nel luxury: AI e innovazione al centro delle strategie

5 competenze chiave per la leadership multigenerazionale

Crescente fuga dal lavoro d'ufficio: il ruolo di salari e benessere

Pagamenti puntuali in Italia al 43,4% nel Q4 2025: segnali di stabilità per le imprese

Intelligenza artificiale: le cinque spinte che cambieranno la PA nel 2026

Calo del 15% nel fatturato della componentistica auto italiana nel 2025

IA e lavoro ibrido guidano la crescita per i CEO

Mergers and Acquisitions: stabilità, crescita dei mega-deal e ruolo trainante dell'AI

Marketing

Customer care: quando il contatto umano è preferibile

Adv: GenAI sfida la creatività umana. I dati di Taboola mostrano risultati sorprendenti

I 10 brand più forti nel 2026: tech al vertice

Digital Business

SentinelOne spiega le difese contro gli attacchi AI agentici

La sovranità dei dati come priorità strategica per le imprese moderne

Finanza e investimenti

Mercati: lo scenario centrale resta costruttivo

L'economia dell'attenzione spinge gli investitori verso l'IA e la concentrazione di mercato

Il mercato rialzista delle obbligazioni e il ruolo dello yield is destiny

Sport Business

Sport in Italia: un mercato da 32miliardi di euro, 38milioni di praticanti e nuove sfide infrastrutturali

Leisure

Philadelphia 2026: celebrazioni America250, sport globale e cultura in fermento

La qualità dei Vignaioli del Morellino di Scansano e il successo in Maremma - Vinitor Sapiens

Libro ''Campioni a sorpresa'': come lo sport ispira il management di successo

Cultura digitale e AI in azienda: siamo davvero pronti? - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <