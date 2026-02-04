11/02/2026 fare

IA e lavoro ibrido guidano la crescita per i CEO

Dixon (IWG): consentendo alle persone di trascorrere più tempo lavorando vicino a dove vivono e vogliono essere, i leader possono ottimizzare costi e produttività

Il nuovo studio State of the C-Suite di International Workplace Group (IWG) mostra che quasi tutti i CEO (95%) guardano al 2026 con ottimismo, mentre l'intera dirigenza (100%) ritiene cruciale il controllo della spesa. I CFO prevedono una riduzione media dei budget pari al 10%. Per conciliare crescita e disciplina finanziaria, i top manager si affidano a due leve strategiche: intelligenza artificiale e lavoro ibrido.

Le soluzioni basate su IA consentono di contenere i costi operativi tra il 20% e il 40%, mentre il lavoro flessibile può ridurre le spese immobiliari fino al 55%. I risparmi generati vengono reinvestiti in aree prioritarie: l'83% della C-Suite prevede investimenti massicci in IA/automazione e in strumenti per la produttività, entrambi al 82% delle scelte strategiche per il 2026.



Il modello tradizionale dell'ufficio centrale è in fase di revisione. L'83% dei CEO permette ai team di operare da più sedi, favorendo una rete di spazi distribuiti anziché un unico hub. I vantaggi includono minori tempi di pendolarismo, accesso a talenti più ampi, maggiore soddisfazione dei dipendenti e costi immobiliari più contenuti. Per il 2026, il 56% dei leader predilige contratti di locazione a breve termine, mentre il 54% opta per soluzioni di co-working e membership.

"Non si tratta più di scegliere se lavorare da casa o dall'ufficio", ha dichiarato Mark Dixon, Fondatore e CEO di International Workplace Group. "Riducendo i costosi spostamenti quotidiani verso uffici lontani e consentendo alle persone di trascorrere più tempo lavorando vicino a dove vivono e vogliono essere, i leader possono ottimizzare costi e produttività, aumentare la soddisfazione e la fidelizzazione dei dipendenti e ottenere un migliore ritorno sull'investimento. E mentre i benefici per le aziende sono chiari, un'altra nostra ricerca dimostra che anche i dipendenti possono risparmiare fino a 30.000 dollari all'anno lavorando vicino a casa, in spazi professionali di alta qualità nel cuore delle loro comunità locali".





La crescita della rete IWG conferma la tendenza: nel 2024 sono state aggiunte 624 nuove sedi a livello globale, a dimostrazione della crescente domanda di modelli di lavoro più agili e vicini alle esigenze delle persone.

- L'AI riduce i costi operativi dal 20% al 40%.

- Il lavoro ibrido abbassa le spese immobiliari fino al 55%.

- L'83% della C-Suite investirà in IA/automazione.

- L'82% destinerà risorse a strumenti di produttività.

- Il 56% dei CEO sceglierà contratti di locazione a breve termine.





