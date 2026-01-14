21/01/2026 sport

Bitpanda firma partnership con le Hahnenkamm Races 2026

Beier (Bitpanda): Bitpanda diventa Official Trading Partner dell'86ima Hahnenkamm Races a Kitzbühel

Bitpanda ha annunciato la sua nuova alleanza con le Hahnenkamm Races, assumendo il ruolo di Official Trading Partner per l'86ª edizione dell'evento di sci alpino più celebre al mondo. La manifestazione si svolgerà dal 19 al 25 gennaio 2026 a Kitzbühel, in Austria, e attirerà oltre 80.000 spettatori in presenza e milioni di telespettatori in tutta Europa.

Le Hahnenkamm Races, nate nel 1931, rappresentano l'eccellenza sportiva per precisione, disciplina e prestazioni elevate, con la famosa discesa libera della Streif al centro dell'attenzione. La collaborazione con Bitpanda intende associare il marchio a queste caratteristiche di lungo periodo e a standard professionali di alto livello.



"Per noi, le Hahnenkamm Races incarnano i valori che portiamo avanti in Bitpanda: audacia, coraggio e la determinazione a superare i propri limiti", afferma Dominik Beier. "Questa partnership ci connette con un pubblico globale che condivide la nostra passione per la fiducia e la performance".

Fondata a Vienna nel 2014, Bitpanda è uno dei principali broker europei per criptovalute e asset digitali. Offre più di 700 cripto-asset, nove indici, quattro metalli preziosi e derivati che replicano l'andamento di oltre 2.300 azioni, ETF e materie prime (ETC). Il numero di utenti registrati supera i 7 milioni, con partnership istituzionali di rilievo e licenze regolatorie che consentono l'operatività nell'area economica europea e nel Regno Unito. Oltre alla sede centrale a Vienna, l'azienda dispone di uffici a Barcellona, Berlino, Bucarest, Dubai, Londra, Malta, Milano e Zurigo.



