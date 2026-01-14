21/01/2026 fare

Logistica italiana verso 117 miliardi: AI e automazione guidano il cambiamento

Ghedini (Oikyweb): la tecnologia è un valido alleato, ma non indistintamente per tutti. Aiuta a fare la differenza solo chi la sa utilizzare in modo capace, consapevole e strategico

Il valore della logistica in Italia dovrebbe superare i 117?miliardi di euro entro il 2026, secondo l'Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano. La crescita è trainata da una trasformazione che va oltre la sola tecnologia, passando da una logistica reattiva a una capacità di anticipazione dei bisogni, grazie a strumenti avanzati come l'intelligenza artificiale (AI) e il machine learning.

Oikyweb, leader da oltre 25 anni nei servizi integrati di gestione e home delivery, individua tre pilastri che orienteranno il settore nei prossimi mesi: iper?automazione, sostenibilità sostanziale e una vicinanza al cliente finale che va oltre la semplice prossimità geografica.



Iper?automazione e magazzino intelligente: il magazzino diventerà un ecosistema integrato. L'adozione dell'AI dovrebbe passare dal 24% attuale a oltre il 60%, sempre secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano. La robotica ridurrà lo sforzo umano in operazioni di handling, migliorando l'efficienza e limitando i danni ai prodotti e l'usura del personale. Tuttavia, il risultato dipende dalla qualità dei dati: le imprese che personalizzeranno gli strumenti sulla base di dati curati otterranno benefici concreti, mentre chi utilizzerà soluzioni generiche rischia risultati limitati o negativi.

Sostenibilità e trasparenza: il concetto di "logistica green" si trasformerà da slogan a requisito operativo imprescindibile. Il futuro prevede l'adozione di passaporti digitali di prodotto e l'uso sistematico della blockchain o di altre tecnologie lean per garantire tracciabilità e trasparenza dei flussi. Oikyweb punta già a ridurre l'impatto ambientale gestendo flussi più efficienti, per offrire un servizio di qualità sostenibile nel lungo periodo.





Vicinanza al cliente finale: l'home delivery si evolverà verso una "prossimità" che combina la capacità fisica di avvicinarsi al cliente con un servizio capace di anticipare le sue esigenze. Per ottimizzare le consegne, ridurre la congestione urbana e migliorare la soddisfazione, è necessaria una grande capacità di automazione e gestione dei dati. La sostituzione dei flussi fisici con quelli digitali è la chiave, e Oikyweb ha sviluppato da più di due decenni un modello di consegna dell'ultimo miglio personalizzato, di alta qualità e valore aggiunto.

"Il 2026 - precisa Raffaele Ghedini, presidente di Oikyweb - si preannuncia come un anno importante e di grande cambiamento per il settore. Sono convinto che inizieranno a non essere premiate solo le aziende che aumentano il numero di consegne o che acquistano più mezzi di trasporto green, ma sempre più quelle che sanno gestire in modo efficace i dati e, grazie a ciò, costruire relazioni di valore con i propri clienti. Non dimentichiamo, infatti, che la tecnologia è un valido alleato, ma non indistintamente per tutti: aiuta a fare la differenza solo chi la sa utilizzare in modo capace, consapevole e strategico. In Oikyweb è uno strumento fondamentale e serve per concretizzare una promessa che l'azienda fa da sempre ai propri clienti: lavorare al massimo del proprio impegno per rendere ogni esperienza di servizio unica, trasparente e memorabile".

